Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також можна знайти через спеціалізовані сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним завдяки приватним ініціативам і спеціалізованим онлайн-платформам, де регулярно з'являються нові пропозиції для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Один із актуальних варіантів розташований у селі Вільнокур'янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий безоплатно надати окрему кімнату жінці зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Помешкання розраховане на одну мешканку без обмежень щодо тривалості перебування. Господар зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка за можливості допомагатиме з нескладними домашніми справами.

Будинок має три кімнати, одна з яких є прохідною. Опалення забезпечує піч, тому запас дров потрібно готувати самостійно. Санвузол облаштований надворі, а їжу можна готувати на печі або газовому балоні.

Оселя обладнана інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. На подвір'ї також утримують домашніх тварин. За словами власника, за потреби він може допомогти продуктами першої необхідності та надати підтвердження проживання для оформлення документів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також можна знайти через спеціалізовані сервіси, які регулярно оновлюють перелік доступних адрес. Такі ресурси допомагають швидко зв'язатися з господарями та уточнити умови заселення.

Фахівці радять перед переїздом уважно перевірити інформацію, з'ясувати термін перебування, перелік побутових зручностей і переконатися, що оголошення залишається актуальним. Через значний попит окремі варіанти швидко знаходять нових мешканців, тому із зверненням рекомендують не зволікати.

Джерело: Допомагай, Дія

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