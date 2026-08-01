Доплата для пенсіонерів у Дніпропетровській області дозволяє збільшити розмір щомісячної пенсії, однак порядок її нарахування залежить від умов та критеріїв.

Частина пенсіонерів у Дніпропетровській області може оформити щомісячну доплату, якщо відповідає встановленим законом вимогам, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про надбавку, яка передбачена для окремих категорій військових пенсіонерів, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї.

За інформацією Пенсійного фонду України, право на таку доплату мають громадяни, які отримують військову пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до Закону України №2262. Водночас для призначення виплати необхідно одночасно виконувати кілька умов: не працювати, не проходити військову службу та утримувати непрацездатного члена сім'ї, зокрема неповнолітню дитину.

Крім того, обов'язковою умовою є те, що особа, за яку призначається надбавка, не повинна отримувати власну пенсію, державну соціальну допомогу по інвалідності або допомогу на дитину, яку виплачують одиноким матерям.

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума дорівнює 1297,5 гривні. Доплата для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначається окремо на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні пенсіонера.

Якщо одного й того ж непрацездатного родича утримують двоє або більше пенсіонерів із однієї сім'ї, доплату виплачуватимуть лише одному з них за взаємною згодою.

У Пенсійному фонді також нагадують, що надбавка не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно особисто звернутися до сервісного центру ПФУ із заявою та пакетом документів. Зокрема, потрібно надати паспорт, документи, що підтверджують родинні зв'язки та факт перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні, підтвердження спільного проживання, а також документи, які засвідчують, що заявник не працює та не проходить військову службу.

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