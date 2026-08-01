Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області найбільше позначилося на окремих громадах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області триває у громадах регіону протягом 2026 року, пише Politeka.net.

Місцеві водоканали поступово переглядають вартість централізованого водопостачання та водовідведення, пояснюючи це зростанням витрат на забезпечення роботи підприємств.

Серед основних причин називають здорожчання електроенергії, пального, реагентів, а також збільшення мінімальної заробітної плати. Саме ці чинники суттєво вплинули на собівартість надання послуг і стали підставою для коригування розцінок у різних громадах.

У Рівному нові ціни діють із 1 липня. Для споживачів «Рівнеоблводоканалу» один кубометр коштує 68,45 гривні, з яких 40,392 гривні припадає на водопостачання, а 28,056 гривні — на водовідведення. Попри зміни, цей показник залишається одним із найнижчих серед населених пунктів області.

У Березному за кубометр необхідно сплачувати 99,64 гривні. У Здолбунові після перегляду тариф становить 77,35 гривні, тоді як в Острозі для всіх категорій споживачів встановлено єдину вартість — 116,66 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області найбільше позначилося на окремих громадах, де розцінки перевищили позначку у 130 гривень. Так, у Корці кубометр коштує 142,99 гривні, у Дубровиці — 139,43 гривні, а найвищий показник наразі зафіксований у Радивилові — 157,6 гривні.

У Сарнах після рішення виконавчого комітету діє тариф 102,15 гривні, у Вараші — 108,29 гривні, а в Костополі — 80,24 гривні за аналогічний обсяг.

Тим часом у Дубні вже повідомили про підготовку нового перегляду. За попередніми розрахунками, після затвердження вартість перевищить 87 гривень за кубометр.

Представники комунальних підприємств наголошують, що оновлення розцінок необхідне для стабільного функціонування мереж, проведення ремонтів, модернізації обладнання та безперебійного забезпечення споживачів послугами. Остаточні показники визначають органи місцевого самоврядування після проведення відповідних економічних розрахунків.

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