Дефіцит продуктів в Вінницькій області наразі не прогнозується, незважаючи на проблеми з урожаєм томатів у низці країн, пише Politeka.net.

Фахівці зазначають, що український ринок залишається стабільним, а сезонне збільшення пропозиції вже впливає на здешевлення овочів.

Цьогоріч виробники помідорів у різних державах зіткнулися з несприятливими погодними умовами. Посуха, аномальна спека, град і сильні зливи скоротили обсяги збору в Каліфорнії, Іспанії, Ірані та Греції. Водночас Італія й Китай збільшили виробництво, частково компенсувавши світові втрати.

У країнах Європейського Союзу середня вартість томатів залишається вищою за звичні показники. Аналітики пояснюють таку ситуацію наслідками погодних чинників, які позначилися на врожайності та обсягах постачання.

В Україні спостерігається інша тенденція. Після весняного зростання цін овочі поступово дешевшають завдяки активному надходженню продукції нового сезону. У торговельних мережах цінники вже нижчі, ніж місяць тому, а на ринках покупці можуть знайти ще вигідніші пропозиції.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області, за оцінками експертів, також малоймовірний. Фермери очікують достатній урожай, а почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак повідомив, що навіть весняні заморозки не стали критичною проблемою, оскільки частину втрат вдалося компенсувати повторними посівами.

За словами аграрія, найкращий період для купівлі помідорів традиційно припадає на кінець липня, серпень і початок вересня. Саме тоді на прилавки масово надходить продукція з відкритого ґрунту, що сприяє подальшому зниженню вартості.

Водночас спеціалісти застерігають, що певний вплив на ринок можуть мати тривала спека або скорочення імпорту. Попри це, ситуація залишається контрольованою, а прогнозований обсяг промислового врожаю томатів в Україні становить близько 550 тисяч тонн.

Джерело: telegraf

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