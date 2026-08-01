Подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням цін.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому погодив виконавчий комітет міської ради, однак нові тарифи почнуть діяти лише після запуску електронної системи оплати, пише Politeka.net.

До цього часу пасажири користуватимуться громадським транспортом за чинними розцінками.

Рішення ухвалили після оцінки фінансових показників комунального перевізника. У міській адміністрації пояснили, що перегляд вартості став необхідним через зростання витрат на утримання маршрутної мережі.

Після впровадження безготівкової оплати поїздка у тролейбусі з використанням банківської картки, транспортної картки, Apple Pay або Google Pay коштуватиме 12 гривень. Паперовий квиток обійдеться у 15 гривень. Такий самий тариф встановили й для перевезення багажу.

Для власників персоніфікованих пільгових карток визначили ціну 11 гривень. Інші категорії громадян, які мають право на пільги, оплачуватимуть 10,30 гривні.

В автобусах комунального підприємства «Електротранс» електронний розрахунок становитиме 18 гривень. Стільки ж коштуватиме оформлення перевезення речей. За паперовий квиток разом із багажем доведеться сплатити 20 гривень. Для пільговиків передбачили ставки 17 або 16,20 гривні залежно від категорії.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому, як зазначили у мерії, пов'язане зі збільшенням цін на електроенергію, пальне, запасні частини, шини, ремонт рухомого складу, а також зі зростанням витрат на оплату праці. Додаткове навантаження створює забезпечення безкоштовних перевезень окремих категорій населення.

У міській раді зазначають, що оновлені розцінки мають підтримати стабільну роботу комунального транспорту, зберегти існуючі маршрути та забезпечити належний технічний стан автобусів і тролейбусів. Дату запуску електронного квитка та початку застосування нових тарифів повідомлять окремо.

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