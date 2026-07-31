Подорожчання продуктів у Житомирській області залишається однією з головних тем для споживачів, адже протягом останнього місяця вартість низки популярних товарів продовжила зростати, пише Politeka.net.

Найпомітніші зміни зафіксовано у категоріях фруктів, молочної продукції та окремих видів м’яса.

За результатами моніторингу цін у найбільших торговельних мережах, середня вартість свинячих ребер становить 231,47 грн за кілограм. У порівнянні з кінцем червня показник зріс на 1,83 грн. Водночас різниця між супермаркетами залишається відчутною: найнижчу ціну пропонує Auchan — 215,90 грн за кілограм, тоді як у Megamarket і Novus товар коштує майже 240 грн.

Найбільшу динаміку продемонстрували яблука українського виробництва. Якщо наприкінці червня середня ціна перебувала на рівні 47,13 грн за кілограм, то нині вона досягла 64,99 грн. Таким чином за місяць фрукт подорожчав майже на 18 грн, що стало одним із найсуттєвіших стрибків серед досліджуваних позицій.

Зростання також спостерігається у молочному сегменті. Масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 грамів наразі в середньому коштує 120,67 грн. Для порівняння, наприкінці червня його середня вартість становила трохи більше 113 грн. В окремих торговельних мережах цінник уже сягнув 133 грн, що свідчить про поступове підвищення вартості продукції.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Житомирській області формується під впливом одразу кількох чинників. Серед основних — сезонні коливання, зміна закупівельних цін, витрати на логістику, а також особливості формування асортименту окремими торговельними мережами. Через це темпи зростання вартості відрізняються залежно від категорії товарів.

Фахівці рекомендують споживачам уважно стежити за акційними пропозиціями та порівнювати ціни у різних магазинах, адже різниця між мережами на однакові позиції може сягати кількох десятків гривень. Такий підхід дозволяє суттєво оптимізувати щоденні витрати навіть за умов поступового подорожчання продовольчих товарів.

Джерело: Мінфін

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