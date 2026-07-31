Деякі українські пенсіонери мають право на суттєве збільшення щомісячних виплат завдяки доплатам у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про громадян, які мають особливі заслуги перед державою, державні нагороди або визначні досягнення у різних сферах діяльності. Саме для таких категорій законодавством передбачено спеціальну надбавку до пенсії, розмір якої може становити від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У Пенсійному фонді України нагадали, що ця доплата призначається не всім пенсіонерам, а лише тим, хто відповідає вимогам Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Надбавка виплачується додатково до вже призначеної пенсії та покликана відзначити внесок громадян у розвиток держави, її захист, науку, культуру, спорт та інші сфери суспільного життя.

Отримати таку фінансову підтримку можуть представники кількох категорій. Зокрема, право на доплату у Дніпропетровській області мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, ветерани війни, нагороджені державними відзнаками за особисту мужність і героїзм, проявлені під час виконання військового обов'язку.

Крім того, надбавка передбачена для громадян, які мають чотири та більше державних орденів, отриманих уже за часів незалежності України, а також для осіб, удостоєних почесних звань «Народний» або «Заслужений». Право на додаткові виплати також мають лауреати державних премій, видатні діячі науки, культури та мистецтва, спортсмени, льотчики-випробувачі, космонавти та інші громадяни, чиї професійні досягнення були офіційно відзначені державою.

До переліку отримувачів надбавки входять і реабілітовані учасники боротьби за незалежність України у ХХ столітті, які зазнали політичних або релігійних репресій. Також закон передбачає право на додаткову виплату для багатодітних матерів, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. У випадках, визначених законодавством, це право може бути передане й батькові.

У Пенсійному фонді наголошують, що така надбавка не є окремим видом пенсії. Вона виплачується як доповнення до вже призначеного пенсійного забезпечення — за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв'язку з втратою годувальника. Остаточний розмір доплати визначається індивідуально відповідно до категорії отримувача та чинного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Залежно від підстав для призначення виплати її розмір може становити від 23% до 40% прожиткового мінімуму. Після зміни цього соціального показника сума надбавки перераховується автоматично. Для цього пенсіонерам не потрібно повторно звертатися до Пенсійного фонду чи подавати додаткові заяви — усі необхідні перерахунки проводяться фахівцями ПФУ без участі отримувачів виплат.

Для оформлення надбавки громадянину необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України особисто або через уповноваженого представника. Разом із заявою потрібно подати документи, що підтверджують наявність особливих заслуг, державних нагород, почесних звань чи інших підстав для призначення виплати.

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