Дефіцит продуктів в Вінницькій області поки що не прогнозується, попри складну ситуацію зі врожаєм томатів у низці країн світу, пише Politeka.net.

Експерти зазначають, що український ринок наразі зберігає стабільність, а сезонне збільшення пропозиції вже впливає на зниження вартості овочів.

У 2026 році виробники томатів у багатьох державах зіткнулися з несприятливою погодою. Посуха, сильна спека, град і зливи скоротили обсяги збору в Каліфорнії, Іспанії, Ірані та Греції. Водночас Італія й Китай наростили виробництво, що частково компенсує світові втрати.

У країнах Євросоюзу середня ціна помідорів залишається вищою за звичний рівень. Аналітики пояснюють це погодними ризиками, які вплинули на врожай та обсяги постачання.

В Україні ситуація відрізняється. Після весняного стрибка вартості овочі поступово дешевшають завдяки активному надходженню продукції нового сезону. У торговельних мережах ціни вже нижчі, ніж місяць тому, а на ринках можна знайти значно доступніші пропозиції.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області також малоймовірний, адже фермери очікують достатній урожай. Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак наголосив, що навіть попри весняні заморозки господарства змогли компенсувати втрати завдяки повторним посівам.

За словами аграрія, найбільш вигідний період для купівлі помідорів традиційно припадає на кінець липня, серпень і початок вересня. Саме тоді на ринок масово надходить продукція з відкритого ґрунту, що сприяє подальшому зниженню вартості.

Фахівці додають, що певні ризики для цін залишаються у разі тривалої спеки або скорочення імпорту. Проте наразі український ринок демонструє стійкість, а прогноз урожаю промислових томатів залишається на рівні близько 550 тисяч тонн.

Джерело: telegraf

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