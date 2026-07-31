Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває, пише Politeka.net.

У Павлограді готують нові розцінки на водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, а жителі Кривого Рогу вже отримують рахунки з оновленими сумами.

Проєкт рішення щодо зміни вартості послуг наразі розглядає виконавчий комітет Павлоградської міської ради. Документ передбачає встановлення тарифу на централізоване водопостачання у розмірі 84,01 гривні за кубометр, а на водовідведення — 29,46 гривні. Обидва показники вже враховують ПДВ.

Окремо планують скоригувати оплату за управління побутовими відходами, яку забезпечує підприємство «ЕКО-КОМУНТРАНС». Якщо проєкт підтримають, нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.

Перед запровадженням змін комунальне підприємство має офіційно повідомити споживачів. Оплату нараховуватимуть лише за фактично надані послуги, а у разі порушення встановлених стандартів якості закон дозволяє провести перерахунок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом активного обговорення у Кривому Розі. Після збільшення вартості водопостачання до 78,47 гривні за кубометр частина містян звернула увагу на суттєве зростання сум у платіжках.

У «Кривбасводоканалі» пояснили, що в окремих випадках кінцеві нарахування можуть включати попередню заборгованість або коригування за минулі періоди. Саме тому споживачам радять звертатися до підприємства для отримання детальних роз'яснень.

Водночас законність нових розцінок оскаржують у суді. Після їхнього введення мешканці також зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути відповідне рішення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів судового розгляду та майбутніх рішень місцевої влади, які визначать порядок застосування оновлених тарифів для населення.

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