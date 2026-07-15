Графіки відключення світла у Миколаївській області на 16 липня будуть тривати багато годин.

Українцям розкрили, якими будуть планові графіки відключення світла на 16 липня, що триватимуть у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 16 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Під час виконання робіт фахівці перевірятимуть стан обладнання, усуватимуть потенційні несправності та замінюватимуть зношені елементи мережі.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», з 9 до 17 години вводяться планові обмеження в селі Данилівка. Обмеження будуть тривати лише за окремими адресами:

Зарічна — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Сонячна — 3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 77

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46

У цей же день планові роботи заплановані й у селі Калабатине. Тут знеструмлення триватимуть з 09:00 до 17:00 та торкнуться окремих будинках, розташованих за адресами:

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Степова — 1, 2А, 4, 5, 7, 10, 11

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 16 липня охоплять частину населеного пункту Калинівка. Обмеження будуть тривати з 9 до 17 години на таких вулицях:

Калинова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26В, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Молодіжна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50

Радісна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30

Садова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 54, 56, 58, 60

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49.

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