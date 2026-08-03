Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати доступнішим.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників нерухомості, а також державній програмі, яка передбачає надання осель переселенцям у сільській місцевості, пише Politeka.net.

Охочі можуть обрати як приватні будинки, так і скористатися механізмом, запровадженим урядом.

Один із актуальних варіантів розташований у Шептицькому. Власники пропонують будинок із двома-трьома кімнатами, ванною, санвузлом, пральною машиною та необхідними побутовими умовами. Оселя розрахована на двох мешканців, а проживання разом із домашніми тваринами дозволяється.

Ще одну пропозицію можна знайти у селі Желдець. Майбутнім мешканцям доступний будинок із чотирма кімнатами, кухнею, газопостачанням і водою. Санвузол облаштований на подвір'ї, а користування помешканням не потребує сплати оренди.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати доступнішим завдяки експериментальному урядовому проєкту. Ініціатива передбачає придбання житлових будинків у селах і селищах із подальшою передачею переселенцям у безоплатне користування.

Долучитися до програми можуть громадяни, які залишили території бойових дій або тимчасово окуповані населені пункти, не мають придатної оселі у безпечному регіоні та не отримували компенсації за втрачене майно. Для участі необхідно подати заяву разом із визначеним пакетом документів через орган місцевого самоврядування або електронний сервіс Пенсійного фонду.

Після придбання нерухомості її передають у комунальну власність громади. Надалі з отримувачами укладають договір безоплатного користування строком до трьох років, а за наявності законних підстав його можуть продовжити.

Перед заселенням рекомендують уточнити актуальність пропозиції, умови проживання та перелік документів, необхідних для оформлення. Оскільки база доступних варіантів регулярно оновлюється, звертатися до власників або відповідних установ варто без зайвого зволікання.

Джерело: Допомагай, Право на захист

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