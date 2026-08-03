Підвищення тарифів в Івано-Франківській області пов'язано зі значним зростанням собівартості послуг.

З 1 серпня для споживачів почалося підвищення тарифів в Івано-Франківській області на централізоване водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради міста Яремче з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на надання послуг.

Для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тариф становитиме 60 гривень за кубометр окремо за кожну послугу.

Для населення, яке споживає до 5,8 кубометра води на місяць на одну зареєстровану особу, встановлено пільговий тариф: 30 гривень за кубометр централізованого водопостачання та 30 гривень за кубометрцентралізованого водовідведення.

Якщо ж обсяг споживання перевищує 5,8 кубометра на одну зареєстровану особу на місяць, тариф становитиме 60 гривень за кубометр як на водопостачання, так і на водовідведення.

У місцевій владі пояснили, що перегляд тарифів пов'язаний зі значним зростанням собівартості послуг та необхідністю забезпечити стабільну роботу виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Основною причиною називають суттєве подорожчання електроенергії, яка є однією з найбільших складових тарифу через цілодобову роботу насосного обладнання. Також зросли витрати на паливо, реагенти для очищення та знезараження води, матеріали, запасні частини, ремонтні роботи й оплату праці.

У міській владі наголошують, що тривале застосування економічно необґрунтованих тарифів призводить до накопичення боргів, ускладнює проведення ремонтів, модернізацію обладнання та підготовку систем водопостачання до осінньо-зимового періоду.

За словами посадовців, підвищення тарифів в Івано-Франківській області має забезпечити безперебійне надання послуг, оперативне усунення аварій, підтримання належної якості водопостачання та водовідведення, а також стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури громади.

Джерело: Яремчанська міська рада

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