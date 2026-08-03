Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області призначають окремим категоріям громадян, які відповідають вимогам чинного законодавства, пише Politeka.net.

Однією з передбачених форм державної підтримки є надбавка за особливі заслуги перед Україною, порядок нарахування якої визначено Пенсійним фондом.

Скористатися таким правом можуть, зокрема, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. Надбавку встановлюють до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а розмір виплати визначають у відсотках від зазначеної суми.

Матерям, які виховали п'ятьох дітей, щомісяця нараховують 908 гривень. За шістьох передбачено 934 гривні, за сімох — 960, за вісьмох — 986, за дев'ятьох — 1 012, а якщо дітей десятеро або більше — 1 038 гривень.

Після смерті отримувача частину надбавки можуть врахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має одна непрацездатна людина, їй виплачують 70% від попереднього розміру. Коли таких осіб двоє чи більше, підтримка становить 90%.

Окрім цього, законодавством передбачені вікові надбавки. Після досягнення 70 років автоматично нараховують 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80-річчя — 570 гривень.

У Пенсійному фонді нагадують, що подавати окрему заяву для оформлення вікової надбавки не потрібно. Якщо право виникає не з першого дня місяця, початкову суму визначають пропорційно кількості днів після дати народження, а надалі кошти виплачують у повному обсязі.

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