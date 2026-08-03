Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на певні каьегорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі продовжує надаватися в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас», пише видання Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку власників пошкодженого житла, яке постраждало внаслідок бойових дій та може бути відновлене.

Відомо, що відповідний проєкт передбачає ремонт будинків і квартир, які не потребують повної реконструкції. Зокрема, ця програма охоплює заміну вікон і дверей, відновлення покрівель, перекриттів, а також, за необхідності, ремонт систем електро- та водопостачання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, самотніх громадян та інші соціально вразливі категорії населення. Подати заявку можуть власники нерухомості, яка зазнала пошкоджень після 24 лютого 2022 року, за умови підтвердження права власності та відповідності вимогам програми.

Передбачено два варіанти підтримки. Перший дає можливість отримати грошовий грант для самостійного проведення ремонтних робіт. Другий передбачає виконання відновлення підрядними організаціями, що співпрацюють із благодійним фондом.

У «Карітасі» також наголошують на тому, що реалізація програми залежить від обсягів фінансування, безпекової ситуації та актуальних потреб громад. Саме тому перелік населених пунктів, умови участі й доступні формати підтримки можуть змінюватися відповідно до поточної ситуації.

Джерело: Карітас

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