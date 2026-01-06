Подорожчання продуктів у Львівській області продовжує відбуватися, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про це надає портал Мінфін.

Середні ціни на основні продукти у Львівській області продовжують зростати. Найбільш помітне подорожчання спостерігається серед овочів та круп, тоді як молочні товари демонструють більш м’яку динаміку.

Сметана «Президент» 15% (350 г) продається в середньому за 57,69 грн, що на 1,90 вище грудневого показника. У різних мережах товар коштує від 56,68 (Metro) до 58,99 (Novus), що відображає розбіжності у постачанні та акційні пропозиції.

Серед овочів буряк подорожчав до 10,83 грн за кілограм. У грудні середня вартість становила 10,16. У магазинах Auchan та Metro розцінки коливаються близько 7,50–7,90, а Megamarket пропонує 17,10 за кілограм. Така різниця пояснюється регіональними постачаннями та логістичними витратами.

Гречка демонструє підвищення на 2,72 грн за місяць і нині коштує 47,85 за кілограм. У мережах Auchan та Novus товар продається по 39,90–44,89, Megamarket – 61,70, Metro – 44,90. Зростання вартості круп частково пов’язане із сезонними коливаннями та змінами у собівартості виробництва.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Львівській області обумовлене комплексом факторів: сезонними дефіцитами овочів, збільшенням транспортних витрат та коливанням валютного курсу. Через це споживачам варто планувати закупівлі та порівнювати пропозиції у різних мережах.

Загалом тенденція на ринку свідчить, що найбільше впливають на сімейний бюджет овочі та бакалія, тоді як молочна продукція залишатиметься більш стабільною.

