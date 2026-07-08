Подорожчання проїзду в Ужгороді набуло чинності з 27 червня, передає видання Politeka.

Відтепер одна поїздка у громадському транспорті коштує 23 гривні незалежно від того, чи пасажир розраховується готівкою, чи банківською карткою.

Відповідне рішення виконавчий комітет міської ради ухвалив напередодні, 26 червня. До цього безготівкова оплата становила 20 гривень, тоді як готівковий розрахунок уже був на рівні 23 гривень.

У міській владі пояснили, що перегляд вартості відбувся після звернень перевізників. За результатами аналізу економічних розрахунків одним із головних аргументів назвали суттєве зростання витрат на пальне, яке впливає на роботу транспортних підприємств.

Водночас Подорожчання проїзду в Ужгороді не повністю задовольнило представників галузі. За словами перевізників, окремі компанії пропонували встановити тариф на рівні 25–27 гривень, вважаючи, що саме така сума відповідала б реальній собівартості перевезень.

Реакція містян виявилася різною. Частина пасажирів погоджується, що сучасні автобуси з кондиціонерами виправдовують нову ціну, однак власники старішого рухомого складу, на їхню думку, мають приділити більше уваги комфорту та технічному стану транспорту.

Інші жителі зазначають, що останнім часом тарифи переглядали вже кілька разів, тому чергове підвищення не стало для них несподіванкою. Водночас люди очікують, що разом із новими розцінками покращиться і якість перевезень.

Таким чином, після останніх змін вартість поїздки стала однаковою для всіх пасажирів незалежно від способу оплати, а нові правила вже діють на всіх міських маршрутах.

Джерело: Суспільне

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