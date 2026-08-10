Жителів окремих населених пунктів попереджають про графіки відключення світла у Вінницькій області, які заплановані на 11 серпня.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Вінницькій області на 11 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 11 серпня торкнуться не всіх споживачів, а лише будинків за конкретними адресами. Тому мешканцям варто заздалегідь перевірити, чи є їхній будинок у переліку, та підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

За даними АТ «Вінницяобленерго», у населеному пункті Ганнівка електропостачання буде обмежене 11 серпня з 08:30 до 17:00. До переліку адрес увійшли будинки на вулицях:

Миру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93

провулок Миру — 4

Також тимчасове обмеження електропостачання заплановане у Зозові з 08:30 до 17:00. Тут перелік значно коротший — без світла можуть залишитися мешканці двох будинків на вулиці:

Молодіжна — 29Е, 31Б

Найбільший перелік адрес серед зазначених населених пунктів припадає на Славну. Тут тимчасові відключення електроенергії також заплановані 11 серпня з 08:30 до 17:00. Обмеження охоплять одразу кілька вулиць:

Зелена: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54.

Коцюбинського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24.

Молодіжна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Набережна: 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49.

Пирогова: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47.

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

Соборна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61.

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34.

Шкільна: 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.

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