Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции инженерных сетей.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до 24 августа из-за реконструкции инженерных сетей на улице Деревлянской, сообщает Politeka.net.

Как отметили в КП «Киевпасстранс», на период выполнения работ сменится организация движения троллейбусов №23, №28 и №31. Временные ограничения охватят почти весь август.

Информацию об этом предоставляет Киевский городской совет .

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться со схемами маршрутов. Это позволит более точно рассчитать время на дорогу и учесть возможные задержки при передвижении по городу.

В частности, троллейбус №23 будет курсировать от улицы Мечты к Воздухофлотскому путепроводу. На время реконструкции он будет работать под временным номером 23-Д .

Маршрут №28 будет соединять проспект Свободы с Воздухофлотским путепроводом. Для этого направления ввели обозначение 28-Д .

Изменения будут касаться также троллейбуса №31. Он будет следовать от улицы Милославской до Воздухофлотского путепровода и курсировать под индексом 31-Д .

В коммунальном предприятии подчеркнули, что новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения реконструкции инженерных сетей на Деревлянской.

После окончания ремонтных работ маршруты планируют вернуть в привычный режим. Точный порядок дальнейшего курсирования зависит от завершения запланированных работ.

Жителям столицы советуют учитывать временные изменения при планировании ежедневных поездок. Предварительная проверка направлений поможет избежать лишних задержек, скорректировать привычный маршрут и правильно рассчитать время в пути на период реконструкции.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда. Оно коснулось кольцевой электрички.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.

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