Дефіцит продуктів в Харкові у такому випадку може проявлятися не лише через локальні перебої з постачанням.

Дефіцит продуктів в Харкові може посилитися через погодні проблеми в Європі, які вже створюють ризики для врожаю оливок та майбутньої вартості оливкової олії, повідомляє Politeka.

У головних регіонах вирощування — Греції, Італії та Португалії — фермери зіткнулися з аномальною спекою, тривалою посухою та масштабними пожежами. Частина плантацій була знищена вогнем, а вцілілі дерева постраждали від диму, попелу та несприятливих умов.

Високі температури разом із нестачею води гальмують розвиток плодів. Ослаблені рослини також стають більш вразливими до шкідників і захворювань, що додатково ускладнює отримання якісної сировини.

Скорочення врожаю може позначитися на всьому ланцюгу постачання. Якщо виробники матимуть менше придатних для переробки плодів, витрати на виготовлення продукції зростатимуть. Це створює передумови для підвищення роздрібних цін.

Перші сигнали вже помітні на європейському ринку. У Великій Британії літр оливкової олії extra virgin утримується вище позначки у 7 фунтів стерлінгів, що становить близько 425 грн, а тенденція до подорожчання зберігається.

Погодні труднощі зачепили не лише оливкові гаї. У Франції втрати овочевих культур, зокрема моркви, цибулі та часнику, можуть досягти 50%. В Іспанії прогнозований збір зернових скоротили з 24 млн до 18,5 млн тонн.

Проблеми виникли також у виноробних регіонах Франції. Спека вплинула на дозрівання винограду в Шампані, Бордо та Бургундії. У Шампані збирати врожай планують значно раніше, а загальний обсяг може зменшитися приблизно на 10%.

Дефіцит продуктів в Харкові у такому випадку може проявлятися не лише через локальні перебої з постачанням. Український ринок значною мірою залежить від імпортної продукції, тому зміни врожайності в країнах ЄС здатні відображатися на асортименті та вартості товарів у магазинах.

Джерело: agronews

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