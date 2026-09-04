Дефицит продуктов в Харькове в таком случае может проявляться не только из-за локальных перебоев со снабжением.

Дефицит продуктов в Харькове может усугубиться из-за погодных проблем в Европе, которые уже создают риски для урожая оливок и будущей стоимости оливкового масла, сообщает Politeka.

В главных регионах выращивания Греции, Италии и Португалии фермеры столкнулись с аномальной жарой, длительной засухой и масштабными пожарами. Часть плантаций была уничтожена огнем, а уцелевшие деревья пострадали от дыма, пепла и неблагоприятных условий.

Высокие температуры вместе с недостатком воды тормозят развитие плодов. Ослабленные растения также становятся более уязвимыми к вредителям и заболеваниям, что дополнительно усложняет получение качественного сырья.

Сокращение урожая может сказаться на всей цепи снабжения. Если у производителей будет меньше пригодных для переработки плодов, затраты на изготовление продукции будут расти. Это создает предпосылки для повышения розничных цен.

Первые сигналы уже видны на европейском рынке. В Великобритании литр оливкового масла extra virgin удерживается выше отметки в 7 фунтов стерлингов, что составляет около 425 грн., а тенденция к удорожанию сохраняется.

Погодные трудности затронули не только оливковые рощи. Во Франции потери овощных культур, в том числе моркови, лука и чеснока, могут достигнуть 50%. В Испании прогнозируемый сбор зерновых сократили с 24 млн. до 18,5 млн. тонн.

Проблемы также возникли в винодельческих регионах Франции. Жара повлияла на созревание винограда в Шампани, Бордо и Бургундии. В Шампани собирать урожай планируют гораздо раньше, а общий объем может уменьшиться примерно на 10%.

Дефицит продуктов в Харькове в таком случае может проявляться не только из-за локальных перебоев со снабжением. Украинский рынок в значительной степени зависит от импортной продукции, поэтому изменения урожайности в странах ЕС способны отражаться на ассортименте и стоимости товаров в магазинах.

Источник: agronews

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