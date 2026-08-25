Графіки відключення світла у Вінницькій області 26 та 27 серпня опубліковано на офіційному сайті обленерго. Планові знеструмлення триватимуть від 7 до 8 годин на добу.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 26 та 27 серпня вже оприлюднені — мешканцям варто заздалегідь спланувати день.

Про нові знеструмлення повідомляє «Вінницяобленерго».

У вівторок, 26 серпня, світло вимикатимуть у два часові проміжки: з 09:00 до 16:00 (7 годин) та з 09:00 до 17:00 (8 годин). У середу, 27 серпня, знеструмлення триватимуть 8 годин — з 09:00 до 17:00.

26 серпня, 09:00–16:00

Найбільша кількість адрес потрапляє під цей проміжок. Без світла залишаться мешканці вулиць: бульвар Івана Світличного, бульвар М. Вовчка, Айвазовського, Академіка Янгеля, Батозька, Гайдамацька, Героїв Нацгвардії, Гонти, Євгена Гуцала, Загородня, Кальницька, Князів Коріатовичів, Коротка, Лаврешова, Липовецька, Марко Вовчок, Надії Суровцової, Олексія Зінов'єва, Полубуткіна, Продольна, Ушинського, Чернігівська, Яреми, а також низка провулків: 1-й Гайдамацький, 1-й Полубуткіна, Гайдамацький, Євгена Гуцала, Загородній, Заміський, Короткий, Полубуткіна, Продольний, Чернігівський та Липовецький проїзд.

Окремо в цей же час знеструмлять район Лука-Мелешківська: вулиці Гонти, Кальницька, Липовецька, Пирогова, Сергія Зулінського, Тиха та Прибережний.

У центрі Вінниці 26 серпня з 09:00 до 16:00 без електроенергії будуть вулиці Грушевського, Миколи Оводова, Симона Петлюри та Соборна.

26 серпня, 09:00–17:00

На 8 годин знеструмлять район вулиць 600-Річчя, Агатангела Кримського, Келецької, Лялі Ратушної, Трамвайної, провулків Миколи Амосова та Романа Карпова. Також відключення торкнуться вулиць Заболотного, Келецької та Лялі Ратушної в окремих будинках.

27 серпня, 09:00–17:00

У середу на 8 годин без світла залишаться мешканці вулиці Келецької, 51 та проспекту Космонавтів (будинки 8, 55, 59, 65).

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