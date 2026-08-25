Графики отключения света в Винницкой области 26 и 27 августа опубликованы на официальном сайте облэнерго. Плановые обесточивания продлятся от 7 до 8 часов в сутки.

Графики отключения света в Винницкой области на 26 и 27 августа уже обнародованы — жителям стоит заранее спланировать день.

О новых обесточиваниях сообщает «Винницаоблэнерго».

Во вторник, 26 августа, свет будут отключать в два временных промежутка: с 09:00 до 16:00 (7 часов) и с 09:00 до 17:00 (8 часов). В среду, 27 августа, обесточивания продлятся 8 часов — с 09:00 до 17:00.

26 августа, 09:00–16:00

Наибольшее количество адресов попадает под этот промежуток. Без света останутся жители улиц: бульвар Ивана Светличного, бульвар М. Вовчка, Айвазовского, Академика Янгеля, Батозька, Гайдамацкая, Героев Нацгвардии, Гонты, Евгения Гуцала, Загородняя, Кальницкая, Князей Кориатовичей, Короткая, Лаврешова, Липовецкая, Марко Вовчок, Надежды Суровцовой, Алексея Зиновьева, Полуботкина, Продольная, Ушинского, Черниговская, Яремы, а также ряд переулков: 1-й Гайдамацкий, 1-й Полуботкина, Гайдамацкий, Евгения Гуцала, Загородний, Замиский, Короткий, Полуботкина, Продольный, Черниговский и Липовецкий проезд.

Отдельно в это же время обесточат район Лука-Мелешковская: улицы Гонты, Кальницкая, Липовецкая, Пирогова, Сергея Зулинского, Тихая и Прибрежный.

В центре Винницы 26 августа с 09:00 до 16:00 без электроэнергии будут улицы Грушевского, Николая Оводова, Симона Петлюры и Соборная.

26 августа, 09:00–17:00

На 8 часов обесточат район улиц 600-летия, Агатангела Крымского, Келецкой, Ляли Ратушной, Трамвайной, переулков Николая Амосова и Романа Карпова. Также отключения коснутся улиц Заболотного, Келецкой и Ляли Ратушной в отдельных домах.

27 августа, 09:00–17:00

В среду на 8 часов без света останутся жители улицы Келецкой, 51 и проспекта Космонавтов (дома 8, 55, 59, 65).

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области на неделю с 24 по 30 августа: где будут долгие обесточивания.

Также Politeka сообщала, света долго не будет: где в Винницкой области будут действовать длительные графики отключения на 21 августа.