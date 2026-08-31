рецепт борщу без капусти ми вже публікували — борщ по праву вважається візитівкою української кухні — наваристий, ароматний, з насиченим бордовим кольором і шматочками м'яса, які буквально тануть у ложці. Цей рецепт борщу особливо цінують за те, що буряк спочатку обсмажують окремо з олією та оцтом — саме цей крок дає борщу той самий яскравий колір, який не втрачається під час варіння, а смак виходить збалансованим завдяки поєднанню цукру й томатної заправки.
Головна перевага цього рецепта — простота: попри довгий список інгредієнтів, усі кроки логічні й зрозумілі навіть тим, хто готує борщ вперше.
Інгредієнти для борщу
- яловичина (вирізка, м'ясо для тушкування або будь-яка на смак, можна з кісткою) — приблизно 450 г;
- вода холодна — приблизно 3,3 л (14 склянок);
- сіль — 1 ст. л. + за смаком;
- буряк — 2 великих або 3 середніх, вимитий, очищений і натертий;
- олія оливкова — 4 ст. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- томатний соус або паста — 2 ст. л. (або 3 ст. л. кетчупу);
- масло — 1 ст. л.;
- цибуля — 1 середня, дрібно нарізана;
- морква — 2 шт., тертa;
- картопля — 2 великих або 3 середніх, очищена і нарізана шматочками;
- капуста — половина невеликої голівки, нашаткована;
- помідори — 2 шт., очищені від шкірки та нарізані кубиками;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець мелений — приблизно 1/4 ч. л.;
- петрушка свіжа — приблизно 4 ст. л. нарізаної + додатково для подачі;
- чеснок — 2 зубчики, пропущені через прес;
- для подачі: сметана, свіжа петрушка або кріп.
Як приготувати борщ: покроково
Промийте м'ясо холодною водою, наріжте шматочками приблизно по 2,5 см і покладіть у велику каструлю з водою та сіллю. Доведіть до кипіння і одразу зніміть піну — якщо зачекати, її буде важче видалити, і бульйон доведеться проціджувати. Зменшіть вогонь, частково накрийте кришкою і варіть на слабкому кипінні 45 хвилин – 1 годину, періодично знімаючи піну, що з'являється.
Натріть буряк на великій тертці (або скористайтеся кухонним комбайном). Викладіть у велику важку сковороду з олією та оцтом і обсмажуйте 5 хвилин, потім зменшіть вогонь до середньо-слабкого, додайте цукор і томатний соус. Перемішайте і тушкуйте, поки буряк не почне м'якнути, час від часу перемішуючи — приблизно 10 хвилин. Зніміть із вогню і відкладіть.
У тій самій сковороді (мити не потрібно) обсмажте цибулю на маслі 2 хвилини. Додайте терту моркву і смажте ще 5 хвилин, або доки не стане м'якою, за потреби додаючи трохи олії, якщо суміш здається сухою.
Коли м'ясо варилося щонайменше 45 хвилин, додайте в каструлю нарізану картоплю і варіть 10 хвилин, потім покладіть капусту, обсмажений буряк, цибулю з морквою та нарізані помідори. Варіть ще 10 хвилин, доки картопля не стане м'якою (легко проколюється вилкою).
Додайте лавровий лист, перець і сіль за смаком. Наріжте петрушку, пропустіть чеснок через прес і додайте до борщу, одразу накрийте кришкою і зніміть з вогню. Дайте борщу постояти під кришкою 20 хвилин, щоб смаки об'єднались.
Подавайте борщ гарячим зі свіжою петрушкою або кропом і ложкою сметани — за бажанням. Цей рецепт борщу добре зберігається в холодильнику кілька днів і навіть стає смачнішим на другий день, а замінити яловичину можна свинячим м'ясом на кістці для ще насиченішого бульйону.
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