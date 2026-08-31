Борщ — це справжня класика української кухні, і цей рецепт із яловичиною дає насичений смак і яскравий бордовий колір без зайвих хитрощів.

рецепт борщу без капусти ми вже публікували — борщ по праву вважається візитівкою української кухні — наваристий, ароматний, з насиченим бордовим кольором і шматочками м'яса, які буквально тануть у ложці. Цей рецепт борщу особливо цінують за те, що буряк спочатку обсмажують окремо з олією та оцтом — саме цей крок дає борщу той самий яскравий колір, який не втрачається під час варіння, а смак виходить збалансованим завдяки поєднанню цукру й томатної заправки.

Головна перевага цього рецепта — простота: попри довгий список інгредієнтів, усі кроки логічні й зрозумілі навіть тим, хто готує борщ вперше.

Інгредієнти для борщу

яловичина (вирізка, м'ясо для тушкування або будь-яка на смак, можна з кісткою) — приблизно 450 г;

вода холодна — приблизно 3,3 л (14 склянок);

сіль — 1 ст. л. + за смаком;

буряк — 2 великих або 3 середніх, вимитий, очищений і натертий;

олія оливкова — 4 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

томатний соус або паста — 2 ст. л. (або 3 ст. л. кетчупу);

масло — 1 ст. л.;

цибуля — 1 середня, дрібно нарізана;

морква — 2 шт., тертa;

картопля — 2 великих або 3 середніх, очищена і нарізана шматочками;

капуста — половина невеликої голівки, нашаткована;

помідори — 2 шт., очищені від шкірки та нарізані кубиками;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець мелений — приблизно 1/4 ч. л.;

петрушка свіжа — приблизно 4 ст. л. нарізаної + додатково для подачі;

чеснок — 2 зубчики, пропущені через прес;

для подачі: сметана, свіжа петрушка або кріп.

Як приготувати борщ: покроково

Промийте м'ясо холодною водою, наріжте шматочками приблизно по 2,5 см і покладіть у велику каструлю з водою та сіллю. Доведіть до кипіння і одразу зніміть піну — якщо зачекати, її буде важче видалити, і бульйон доведеться проціджувати. Зменшіть вогонь, частково накрийте кришкою і варіть на слабкому кипінні 45 хвилин – 1 годину, періодично знімаючи піну, що з'являється.

Натріть буряк на великій тертці (або скористайтеся кухонним комбайном). Викладіть у велику важку сковороду з олією та оцтом і обсмажуйте 5 хвилин, потім зменшіть вогонь до середньо-слабкого, додайте цукор і томатний соус. Перемішайте і тушкуйте, поки буряк не почне м'якнути, час від часу перемішуючи — приблизно 10 хвилин. Зніміть із вогню і відкладіть.

У тій самій сковороді (мити не потрібно) обсмажте цибулю на маслі 2 хвилини. Додайте терту моркву і смажте ще 5 хвилин, або доки не стане м'якою, за потреби додаючи трохи олії, якщо суміш здається сухою.

Коли м'ясо варилося щонайменше 45 хвилин, додайте в каструлю нарізану картоплю і варіть 10 хвилин, потім покладіть капусту, обсмажений буряк, цибулю з морквою та нарізані помідори. Варіть ще 10 хвилин, доки картопля не стане м'якою (легко проколюється вилкою).

Додайте лавровий лист, перець і сіль за смаком. Наріжте петрушку, пропустіть чеснок через прес і додайте до борщу, одразу накрийте кришкою і зніміть з вогню. Дайте борщу постояти під кришкою 20 хвилин, щоб смаки об'єднались.

Подавайте борщ гарячим зі свіжою петрушкою або кропом і ложкою сметани — за бажанням. Цей рецепт борщу добре зберігається в холодильнику кілька днів і навіть стає смачнішим на другий день, а замінити яловичину можна свинячим м'ясом на кістці для ще насиченішого бульйону.

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