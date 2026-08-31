Борщ — это настоящая классика украинской кухни, и этот рецепт с говядиной дает насыщенный вкус и яркий бордовый цвет без лишних хитростей.

рецепт борща без капусты мы уже публиковали — борщ по праву считается визитной карточкой украинской кухни — наваристый, ароматный, с насыщенным бордовым цветом и кусочками мяса, которые буквально тают в ложке. Этот рецепт борща особенно ценят за то, что свеклу сначала обжаривают отдельно с маслом и уксусом — именно этот шаг дает борщу тот самый яркий цвет, который не теряется при варке, а вкус получается сбалансированным благодаря сочетанию сахара и томатной заправки.

Главное преимущество этого рецепта — простота: несмотря на длинный список ингредиентов, все шаги логичны и понятны даже тем, кто готовит борщ впервые.

Ингредиенты для борща

говядина (вырезка, мясо для тушения или любое на вкус, можно с косточкой) — примерно 450 г;

вода холодная — примерно 3,3 л (14 стаканов);

соль — 1 ст. л. + по вкусу;

свекла — 2 крупные или 3 средние, вымытая, очищенная и натертая;

оливковое масло — 4 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

томатный соус или паста — 2 ст. л. (или 3 ст. л. кетчупа);

сливочное масло — 1 ст. л.;

лук — 1 средняя головка, мелко нарезанная;

морковь — 2 шт., тертая;

картофель — 2 крупных или 3 средних, очищенный и нарезанный кусочками;

капуста — половина небольшой головки, нашинкованная;

помидоры — 2 шт., очищенные от кожуры и нарезанные кубиками;

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец молотый — примерно 1/4 ч. л.;

петрушка свежая — примерно 4 ст. л. нарезанной + дополнительно для подачи;

чеснок — 2 зубчика, пропущенные через пресс;

для подачи: сметана, свежая петрушка или укроп.

Как приготовить борщ: пошагово

Промойте мясо холодной водой, нарежьте кусочками примерно по 2,5 см и положите в большую кастрюлю с водой и солью. Доведите до кипения и сразу снимите пену — если подождать, ее будет труднее удалить, и бульон придется процеживать. Уменьшите огонь, частично накройте крышкой и варите на слабом кипении 45 минут – 1 час, периодически снимая появляющуюся пену.

Натрите свеклу на крупной терке (или воспользуйтесь кухонным комбайном). Выложите в большую тяжелую сковороду с маслом и уксусом и обжаривайте 5 минут, затем уменьшите огонь до средне-слабого, добавьте сахар и томатный соус. Перемешайте и тушите, пока свекла не начнет размягчаться, время от времени помешивая — примерно 10 минут. Снимите с огня и отложите.

В той же сковороде (мыть не нужно) обжарьте лук на сливочном масле 2 минуты. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 5 минут, или до мягкости, при необходимости добавляя немного масла, если смесь кажется сухой.

Когда мясо варилось не менее 45 минут, добавьте в кастрюлю нарезанный картофель и варите 10 минут, затем положите капусту, обжаренную свеклу, лук с морковью и нарезанные помидоры. Варите еще 10 минут, пока картофель не станет мягким (легко прокалывается вилкой).

Добавьте лавровый лист, перец и соль по вкусу. Нарежьте петрушку, пропустите чеснок через пресс и добавьте в борщ, сразу накройте крышкой и снимите с огня. Дайте борщу постоять под крышкой 20 минут, чтобы вкусы объединились.

Подавайте борщ горячим со свежей петрушкой или укропом и ложкой сметаны — по желанию. Этот рецепт борща хорошо хранится в холодильнике несколько дней и даже становится вкуснее на второй день, а заменить говядину можно свиным мясом на косточке для еще более насыщенного бульона.

Ранее Politeka сообщала, чебуреки без замешивания теста: простой рецепт с капустой и грибами.

Также Politeka писала, классическая карбонара без сливок: итальянский рецепт с секретом кремового соуса.

Как сообщала Politeka, этот медовик получается невероятно мягким: простой рецепт со сметанным кремом.