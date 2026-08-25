Подорожание проезда в Полтавской области с 25 августа коснется жителей старостинских округов — стоимость билетов на отдельных маршрутах может вырасти сразу на 10 гривен, при этом ни городские власти, ни перевозчики официально об этом не сообщали.

Подорожание проезда в Полтаве уже вступило в силу для городского транспорта, а теперь повышение тарифов добралось и до старостинских округов Полтавской громады. С 25 августа стоимость проезда на пригородных маршрутах может вырасти на 10 гривен.

Информация о подорожании активно распространяется в местных чатах и самих селах. На маршруте Жуки — Полтава проезд должен подорожать до 55 грн. При этом по селу стоимость составит 20 грн, а на промежуточных остановках цена также вырастет на 10 грн, cообщает издание «Полтавщина».

Аналогичный тариф — 55 грн — ожидается и на маршруте Биофабрика — Крытый рынок. Для сравнения, в марте этого года стоимость проезда в старостинских округах уже повышалась до 45 грн, поэтому нынешнее повышение станет вторым за полгода.

Почему цены растут без предупреждения

Ни городские власти Полтавы, ни частные перевозчики официально не уведомляли старостаты о запланированном подорожании. Жители сел узнают о новых ценах уже непосредственно в транспорте, что вызывает возмущение среди пассажиров.

Подорожание проезда в Полтавской области с 25 августа происходит на фоне принятого горисполкомом решения о повышении тарифов в городском транспорте Полтавы — до 18 грн в троллейбусах и до 22 грн в автобусах. Таким образом, за полгода стоимость проезда на пригородных маршрутах выросла с 45 до 55 грн.

Что делать, если цена не соответствует заявленной

В случае, если водитель требует оплату, превышающую установленный тариф, пассажиры имеют право обратиться к старосте своего округа или в отдел транспорта Полтавского городского совета. Также рекомендуется фиксировать факты необоснованного повышения — сохранять квитанции, записывать номер маршрута и государственный номер транспортного средства.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Полтаве: как изменится цена уже в ближайшее время.