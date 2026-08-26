Пиріг зі сливами перевертають догори дном, тому карамелізовані фрукти опиняються зверху, а сам десерт виходить смачним та ефектним на вигляд.

Яблучний пиріг з секретом ми вже публікували — а пиріг зі сливами готується зовсім інакше: соковиті сливи карамелізуються під шаром масла й цукру на дні форми, а потім десерт перевертають догори дном, тож карамель опиняється зверху й ефектно стікає по боках.

Пиріг зі сливами — це літній десерт, який давно затьмарив класичну версію з ананасами. Соковиті стиглі сливи чудово поєднуються з ніжним бісквітом на маслянці — виходить смачний десерт, який ще й гарно виглядає на тарілці. Готувати такий пиріг зі сливами варто, коли хочеться простого, але ефектного літнього солодкого частування.

Інгредієнти для пирога зі сливами

коричневий цукор — 160 г (¾ склянки)

несолене масло — 230 г (2 пачки), з них половина розтоплена, половина розм’якшена

сливи невеликі — 6 шт., без кісточок, нарізані часточками приблизно по 0,5 см

пшеничне борошно — 180 г (1½ склянки)

розпушувач — 1 ч. л.

сода — ½ ч. л.

сіль — ½ ч. л.

цукор білий — 200 г (1 склянка)

яйця великі — 2 шт.

ванільний екстракт — 1 ч. л.

маслянка (кисломолочний напій) — 80 мл (⅓ склянки)

Як приготувати пиріг зі сливами: покроково

Розігрійте духовку до 175°C, решітку розмістіть посередині. У круглій формі для випікання діаметром 23 см змішайте коричневий цукор і половину розтопленого масла. Розкладіть скибочки слив внахлест поверх цукрової маси на дні форми.

В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду й сіль.

У великій мисці міксером на середньо-високій швидкості збийте білий цукор і половину розм’якшеного масла до легкої пухнастої консистенції — це займе 2-3 хвилини. Додайте яйця та ванільний екстракт, збийте. Всипте половину сухих інгредієнтів і перемішайте до з’єднання. Додайте маслянку, перемішайте, а потім вбийте решту сухих інгредієнтів. Вилийте тісто на сливи у формі, розрівнявши поверхню.

Випікайте пиріг зі сливами 50-60 хвилин, доки дерев’яна шпажка, вставлена в центр, не вийде сухою. Дайте пирогу охолонути у формі приблизно 20 хвилин, а потім перевертайте на тарілку та дайте охолонути повністю.

Для форми краще обрати металеву, а не скляну — вона швидше проводить тепло й рівномірніше пропікає десерт. Змащувати форму додатково не потрібно: розтоплене масло з цукром внизу вже виконує цю функцію. Перевертати пиріг варто, поки він ще теплий, але не гарячий — так карамель встигне трохи застигнути, і десерт не розвалиться. Якщо кілька шматочків сливи залишилися на дні форми, просто викладіть їх назад на верх пирога — ніхто не помітить різниці.

Подавайте пиріг зі сливами теплим або охолодженим, за бажанням — з ложкою збитих вершків чи кулькою морозива. Зберігати десерт можна під плівкою за кімнатної температури до двох днів або в холодильнику довше.

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