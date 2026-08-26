Пирог со сливами перевёртывают вверх дном, поэтому карамелизованные фрукты оказываются сверху, а сам десерт получается вкусным и эффектным на вид.

Яблочный пирог с секретом мы уже публиковали — а пирог со сливами готовится совсем иначе: сочные сливы карамелизуются под слоем масла и сахара на дне формы, а затем десерт перевёртывают вверх дном, поэтому карамель оказывается сверху и эффектно стекает по бокам.

Пирог со сливами — это летний десерт, который давно затмил классическую версию с ананасами. Сочные спелые сливы прекрасно сочетаются с нежным бисквитом на пахте — получается вкусный десерт, который к тому же красиво смотрится на тарелке. Готовить такой пирог со сливами стоит, когда хочется простого, но эффектного летнего сладкого угощения.

Ингредиенты для пирога со сливами

коричневый сахар — 160 г (¾ стакана)

несолёное масло — 230 г (2 пачки), из них половина растопленная, половина размягчённая

сливы небольшие — 6 шт., без косточек, нарезанные дольками примерно по 0,5 см

пшеничная мука — 180 г (1½ стакана)

разрыхлитель — 1 ч. л.

сода — ½ ч. л.

соль — ½ ч. л.

сахар белый — 200 г (1 стакан)

яйца крупные — 2 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. л.

пахта (кисломолочный напиток) — 80 мл (⅓ стакана)

Как приготовить пирог со сливами: пошагово

Разогрейте духовку до 175°C, решётку разместите посередине. В круглой форме для выпечки диаметром 23 см смешайте коричневый сахар и половину растопленного масла. Разложите ломтики слив внахлёст поверх сахарной массы на дне формы.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль.

В большой миске миксером на средне-высокой скорости взбейте белый сахар и половину размягчённого масла до лёгкой пышной консистенции — это займёт 2-3 минуты. Добавьте яйца и ванильный экстракт, взбейте. Всыпьте половину сухих ингредиентов и перемешайте до соединения. Добавьте пахту, перемешайте, а затем вбейте оставшиеся сухие ингредиенты. Вылейте тесто на сливы в форме, разровняв поверхность.

Выпекайте пирог со сливами 50-60 минут, до тех пор пока деревянная шпажка, вставленная в центр, не выйдет сухой. Дайте пирогу остыть в форме примерно 20 минут, а затем перевёртывайте на тарелку и дайте остыть полностью.

Для формы лучше выбрать металлическую, а не стеклянную — она быстрее проводит тепло и равномернее пропекает десерт. Смазывать форму дополнительно не нужно: растопленное масло с сахаром внизу уже выполняет эту функцию. Перевёртывать пирог стоит, пока он ещё тёплый, но не горячий — так карамель успеет немного застыть, и десерт не развалится. Если несколько кусочков сливы остались на дне формы, просто выложите их обратно на верх пирога — никто не заметит разницы.

Подавайте пирог со сливами тёплым или охлаждённым, по желанию — со столовой ложкой взбитых сливок или шариком мороженого. Хранить десерт можно под плёнкой при комнатной температуре до двух дней или в холодильнике дольше.

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