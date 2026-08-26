Шакшука — это яйца, томленные в наваристом томатном соусе с чесноком и овощами, и этот рецепт готовится прямо в одной сковороде, поэтому посуды после завтрака будет минимум.

Рецепт борща мы уже публиковали — а шакшука готовится совсем иначе и занимает значительно меньше времени.

Шакшука — это блюдо, родом из Северной Африки, хотя сейчас его готовят по всему Средиземноморью и на Ближнем Востоке. В переводе слово означает «смесь», и по сути это яйца, томленные в густом томатном соусе с луком, чесноком и зеленью. Блюдо можно подавать не только на завтрак, но и на обед или ужин — оно одинаково хорошо в любое время суток. В этом рецепте шакшуки есть одна неожиданная деталь: в соус добавляют обжаренные завтрачные колбаски, которые делают блюдо еще более сытным и добавляют ему белка.

Ингредиенты для шакшуки

оливковое масло — 1 ст. л.

завтрачные колбаски — примерно 225 г

сливочное масло несоленое — 4 ст. л. (можно заменить оливковым маслом)

луковица средняя — 1 шт. (около 1 стакана нарезанного)

консервированные целые очищенные помидоры вместе с соком — примерно 800 г

соль — 1/2 ч. л.

сахар — 1/4 ч. л.

чеснок — 4 зубчика (около 1,5 ст. л. измельченного)

петрушка — 1/4 стакана, мелко нарезанная

яйца крупные — 5 шт.

для подачи (по желанию): тертый пармезан, подсушенный хлеб

Колбаски — необязательный ингредиент: если хотите вегетарианскую шакшуку, просто пропустите этот шаг и добавьте больше специй по вкусу. Вместо колбасок можно взять нарезанный болгарский перец или острые колбаски, если любите поострее.

Как приготовить шакшуку: шаг за шагом

Разогрейте большую сковороду диаметром около 30 см на среднем огне, добавьте оливковое масло и завтрачные колбаски. Обжарьте около 5 минут до золотистой корочки, разламывая лопаткой, затем переложите на тарелку.

В ту же сковороду положите сливочное масло, добавьте нарезанный лук и жарьте 4-5 минут, пока он не станет мягким и золотистым.

Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 30 секунд, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел.

Влейте помидоры вместе с соком и раздавите их лопаткой на более мелкие кусочки.

Добавьте соль и сахар, уменьшите огонь до слабого и тушите без крышки около 15 минут, периодически помешивая, пока соус не станет густым и не перестанет быть водянистым.

Когда соус достаточно густой, чтобы в нем образовывались углубления, ложкой сделайте несколько лунок и разбейте в каждую по одному яйцу. Слегка присолите каждое яйцо.

Разложите вокруг яиц обжаренные колбаски и посыпьте все сверху нарезанной петрушкой.

Накройте сковороду крышкой и тушите шакшуку на слабом огне 5-8 минут — до тех пор, пока белки не станут плотными, а желтки останутся мягкими и текучими.

Снимайте с огня сразу, как яйца достигнут желаемой готовности, поскольку они продолжают довариваться в горячем соусе даже после выключения плиты.

Подавайте шакшуку прямо со сковороды, присыпав свежетертым пармезаном, и с кусочками подсушенного хлеба, чтобы было чем захватывать соус. Если хотите более острую версию, добавьте в соус немного острых хлопьев перца или острых колбасок. Готовую томатную основу можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, а перед подачей просто разогреть, разбить яйца и довести до готовности по тому же принципу.

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