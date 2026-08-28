26 августа в Полтавской областной клинической больнице имени Склифосовского заработало Пространство заботы о ветеране — бесплатный сервисный центр, где военные, ветераны и их семьи могут получить консультации и государственные услуги непосредственно во время лечения или реабилитации.

Денежная помощь в Полтавской области доступна для разных категорий населения, а отныне в регионе появился еще один важный сервис — 26 августа на базе Полтавской областной клинической больницы имени Склифосовского открыли Пространство заботы о ветеране. Это бесплатный консультационный центр, куда ветераны, женщины-ветераны, действующие военные и их семьи могут обратиться за помощью непосредственно во время лечения или реабилитации.

Об этом сообщает издание «Полтавская думка» со ссылкой на специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц Степана Чуприну. По его словам, Пространство объединяет все возможности для военных, находящихся на лечении в областной больнице.

«Мы предоставляем консультационные услуги по льготам, которые имеют право получить ветераны, государственным программам, а также по медицинским услугам, которые имеют право получить ветераны бесплатно на территории нашей больницы. Это пространство бесплатное, сюда может обратиться любой из действующих военных или демобилизованных лиц, рассказать свою проблему и наши специалисты, объединяя усилия между разными структурами, будут ее решать», — рассказал Чуприна.

Если специалисты не могут решить вопрос самостоятельно, они привлекают коллег из других структур. Например, одному из военных, который более года находится на лечении, помогли восстановить утерянное предписание об увольнении — задачу выполнили совместно с ТЦК и СП.

Какие услуги доступны и кто может обратиться

Пространство заботы о ветеране предоставляет полный спектр консультационной поддержки: от разъяснения льгот и государственных программ до помощи с медицинскими услугами. В центре работают два кабинета специалистов по сопровождению, кабинет психолога и зона отдыха. Отдельное внимание уделили безбарьерности — отремонтировали входную группу и уборную, чтобы обеспечить удобный доступ для людей на инвалидных колясках.

Обратиться в Пространство могут как демобилизованные лица, так и действующие военнослужащие, а также члены их семей. Никаких документов для получения консультации не требуют — достаточно прийти и озвучить свою проблему.

Кроме консультаций, в Пространстве заработала служба инклюзивного сервиса при поддержке «Приватбанка». Как пояснил директор центрального макрорегионального управления банка Ростислав Маслов, это позволяет решать банковские вопросы прямо на месте: от оформления кредитной карты до открытия счетов для предпринимателей.

Третье в Украине: что дальше

Полтавское Пространство заботы о ветеране стало третьим в Украине — до этого аналогичные центры заработали в Одессе и в городе Украинка в Киевской области. Помещение отремонтировали и оборудовали за четыре месяца. По словам начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, проект планируют расширять в области, в том числе с привлечением социально ответственного бизнеса — первые предложения от местных предпринимателей уже поступили.

Министр по делам ветеранов Виталий Ким подчеркнул, что такие Пространства — это часть большой государственной службы сопровождения, которую создают для ветеранов и женщин-ветеранов. По его словам, смена руководства министерства не приведет к отмене программ: все экспериментальные проекты, показавшие результат, станут постоянными, а действующие программы сохранят финансирование.

Проект реализуют в партнерстве Министерство по делам ветеранов, Министерство здравоохранения и общественная организация «Союз ветеранов и раненых военных "Крепкие 300"».

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