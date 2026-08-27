Благотворительная организация ADRA Ukraine оформляет финансовую помощь на отопительный сезон 2026/27 годов — уязвимые семьи в прифронтовых громадах могут получить по 19 400 гривен на покупку твердого топлива.

Денежная помощь в Украине перед новым отопительным сезоном снова доступна жителям прифронтовых громад — благотворительная организация ADRA Ukraine оформляет выплаты по 19 400 гривен на покупку твердого топлива.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на благотворительную организацию. ADRA Ukraine входит в глобальную сеть Адвентистского агентства развития и помощи (ADRA). Помощь реализуют в координации со Shelter Cluster, органами местного самоуправления и другими гуманитарными организациями.

Кто может получить деньги на твердое топливо

По данным фонда, уже более 500 семей начали готовиться к зиме при финансовой поддержке программы помощи на твердое топливо в Днепропетровской и Харьковской областях. Регистрацию уже провели в Новоалександровской и Мировской громадах на Днепропетровщине, а также в Куньевской громаде на Харьковщине.

Чтобы получить выплату, домохозяйство должно соответствовать трем ключевым условиям: проживать в прифронтовой громаде, отапливать жилье твердым топливом и иметь категорию уязвимости. "Для жителей прифронтовых территорий возможность заранее приобрести топливо — это прежде всего возможность подготовить жилье к холодам", — объясняют организаторы.

В ближайшее время команда ADRA Ukraine планирует провести регистрацию домохозяйств в Савинской громаде Харьковской области. За объявлениями о ее открытии стоит следить на странице фонда в Facebook.

Какая сумма выплаты

Уязвимым семьям, которые отапливают свои дома твердым топливом, предоставят по 19 400 гривен на одно домохозяйство — именно для покупки топлива на зиму. Это позволяет заранее позаботиться о тепле и лучше подготовиться к отопительному сезону 2026/27 годов.

Какие документы нужны для оформления

Для начисления денежной помощи понадобятся банковские реквизиты (IBAN) главы домохозяйства. Также на каждого члена семьи необходимо предоставить: индивидуальный номер налогоплательщика, документы, удостоверяющие личность (паспорт или вид на жительство), а также контактные данные главы семьи — номер телефона.

Программа стала возможной благодаря поддержке правительства Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с Польской гуманитарной акцией (PAH).

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