Водоснабжение в Украине с 1 сентября остается одним из самых дорогих пунктов в платежках — местные водоканалы пересмотрели тарифы еще летом, поэтому в части городов кубометр воды теперь обходится жителям вдвое-втрое дороже, чем весной.

Единого тарифа на водоснабжение и водоотведение в стране нет. Каждый водоканал устанавливает цену самостоятельно, учитывая расходы на сеть, зарплаты сотрудникам и состояние оборудования. Из-за этого в сентябре украинцы в разных городах платят за воду совершенно разные суммы.

Как сообщает Новини.LIVE, в части регионов стоимость воды выросла еще в течение лета, и новые цифры продолжат действовать и в сентябре.

Где вода подорожала больше всего

Заметнее всего изменились платежки в Виннице: там кубометр воды теперь стоит 81,07 грн вместо прежних 25,57 грн — то есть сразу втрое дороже.

В Полтаве цена подскочила до 84,90 грн за кубометр, хотя раньше была 33,70 грн. В Ирпене вода подорожала до 82,42 грн (было 56,88 грн), в Одессе — до 65,54 грн (было 35,16 грн), а в Черновцах — до 63,50 грн (было 27,90 грн).

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Почему водоканалы подняли цены

Среди главных причин пересмотра тарифов коммунальщики называют расходы на обслуживание сетей, необходимость повышать зарплаты сотрудникам, нехватку средств на закупку оборудования и восстановление поврежденных участков. Без таких перерасчетов часть водопроводов, по их объяснениям, просто не имела бы ресурса на ремонты.

Свет и газ остались без изменений

В отличие от воды, тарифы на газ и электроэнергию в сентябре не изменились. Большинство украинцев, которые являются клиентами «Нафтогаза», по-прежнему платят 7,96 грн за кубометр газа — цену зафиксировали до 30 апреля 2027 года. Свет для населения стоит 4,32 грн за кВт·ч, этот тариф продлили до 31 октября 2026 года.

Как узнать актуальный тариф в своем городе

Чтобы проверить, сколько сейчас стоит вода в вашем населенном пункте, зайдите на официальный сайт местного водоканала — там публикуют действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение. Цена может отличаться даже в пределах одного региона, поэтому ориентируйтесь именно на утвержденную для вашего города сумму.

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