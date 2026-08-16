Пенсія без стажу в Харківській області може бути замінена державною соціальною підтримкою за умови відповідності встановленим критеріям.

Пенсія без стажу в Харківській області фактично передбачає не пенсійну виплату, а державну соціальну допомогу для людей, які не мають права на пенсію або мають інвалідність, повідомляє видання Politeka.net.

Із 1 липня 2025 року призначенням та виплатою такої підтримки займається Пенсійний фонд України. Отримати кошти можуть громадяни України, які постійно проживають в державі, а також окремі категорії іноземців, осіб без громадянства та біженців.

Інформацію про це надає ПФУ.

Хто може отримати допомогу

Основна умова для людей віком від 65 років — відсутність права на пенсію та належність до малозабезпечених громадян. Водночас для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника вимога щодо доходу не застосовується.

Окремо передбачена підтримка для дітей померлого годувальника, якщо на момент смерті батько або мати не мали достатнього страхового стажу для призначення відповідної пенсії.

Розмір виплати залежить від категорії отримувача. Зокрема, особам з інвалідністю I групи нараховують 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, II групи — 80%, III групи — 60%. Для людей віком від 65 років передбачено 30%.

Для дітей померлого годувальника сума може становити від 100% до 150% залежно від кількості дітей.

Як оформити кошти

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або через уповноваженого представника громади. За технічної можливості заяву також дозволяють подати онлайн через вебпортал ПФУ, мобільний застосунок чи «Дію».

Зазвичай знадобляться заява, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та підтвердження обставин, які дають право на виплату.

Для 65-річних допомогу призначають довічно. Людям з інвалідністю — на період її встановлення, а дітям померлого годувальника — до 18 років. Для студентів денної форми навчання виплати можуть продовжити до завершення навчання, але максимум до 23-річного віку.

Таким чином, пенсія без стажу в Харківській області може бути замінена державною соціальною підтримкою за умови відповідності встановленим критеріям.

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