Перерасчет пенсии с 1 сентября в Харьковской области области коснется не всех пенсионеров.

Для работающих пенсионеров есть и хорошая новость: перерасчет пенсии с 1 сентября в Харьковской области можно получить при определенных условиях. Как сообщает ПФУ, главное требование — не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения или предыдущего перерасчета выплаты.

Перерасчет проводят из заработной платы (дохода), из которой исчислена пенсия. По желанию пенсионера может быть учтен и тот заработок, который он получал, работая уже после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Когда пересчитают пенсию с 1 сентября

Перерасчет назначенной пенсии проводится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился с заявлением, — если документы поданы до 15 числа включительно. То есть, чтобы получить большую выплату именно с 1 сентября, заявление вместе с документами следует подать до 15 сентября. Если же обратиться после 15 числа, перерасчет сделают только с первого числа следующего месяца.

Важно: если работающий пенсионер после назначения пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет проводят не ранее чем через два года после назначения или предыдущего перерасчета.

Кому пересчитают автоматически

Отдельный механизм предусмотрен для тех, кто продолжал работать и на первое марта года, в котором осуществляется перерасчет, приобрел 24 месяца страхового стажа. Для них органы Пенсионного фонда ежеквартально с первого числа месяца проводят перерасчет автоматически — дополнительное заявление подавать не нужно.

Какие документы нужны для перерасчета

Для перерасчета пенсии работающему пенсионеру следует обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. К заявлению прилагают документы о стаже и заработке, приобретенных после назначения выплаты.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Харьковской области проводят по тем же правилам, что и по всей Украине. Порядок определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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