В Херсонской области создали комиссию, которая будет рассматривать заявления на ежеквартальную материальную помощь детям-сиротам из семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Рассказываем, кто имеет право на выплаты и на каких условиях.

Денежная помощь в Херсонской области получила новое направление — областная военная администрация создала специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления на ежеквартальную материальную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, у которых погибли или умерли оба родителя. Речь идет о семьях, которые относятся к семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Most. Комиссия будет рассматривать заявления от семей и принимать решения о предоставлении помощи за счет средств областного бюджета, а заседания будут проводиться ежеквартально.

Кто и на каких условиях получит выплаты

Помощь предусмотрена для детей до 18 лет. Если после совершеннолетия ребенок продолжает обучение по дневной или дуальной форме — в школе, заведении профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования — выплаты могут продолжаться до 23 лет или до завершения обучения. Получить деньги смогут дети, чье задекларированное или зарегистрированное место проживания либо пребывания — Херсонская область.

Главой комиссии стала заместитель председателя ХОВА Ольга Малярчук, ее заместителем — начальница управления по делам ветеранов Дарья Мазур. Они будут принимать заявления и принимать решения по каждой семье отдельно.

Как принимают решение о выплате

После рассмотрения заявлений комиссия будет оформлять решение протоколом. На его основании управление по делам ветеранов будет готовить распоряжение о выплате или об отказе в ее предоставлении, после чего помощь будут выплачивать за счет средств областного бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в Великолепетихской громаде Херсонщины начнут принимать документы на ежегодную денежную помощь ко Дню защитников и защитниц Украины — ее размер составляет 10 тысяч гривень.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ из Херсонской области: как и где получить поддержку.