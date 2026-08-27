Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается — цены на часть товаров в супермаркетах заметно изменились за последний месяц. По информации сайта Минфин, по состоянию на 27 августа 2026 года курятина и плавленый сыр подорожали, а яблоки украинских сортов, наоборот, упали в цене.

Цены на продукты в Днепропетровской области в августе менялись неравномерно: одни товары подорожали, другие подешевели. По данным сайта Минфин, обновленным 27 августа 2026 года, за последний месяц курятина и плавленый сыр существенно выросли в цене, тогда как яблоки украинских сортов заметно подешевели.

Заметнее всего подешевели яблоки. Если 27 июля килограмм «украинских» стоил в среднем 64,99 грн, то уже 27 августа средняя цена снизилась до 48,13 грн — то есть минус 16,86 грн за месяц. В магазинах по состоянию на 27 августа ценники различались: в Novus яблоки продавали по 39,99 грн/кг, в Auchan — по 49,90 грн, а в Megamarket — по 54,50 грн.

Плавленый сыр «Ферма Дружба 55%» (70 г), наоборот, постепенно дорожает. Средняя цена за месяц поднялась с 30,34 до 32,60 грн, то есть на 2,26 грн. 27 августа в Auchan упаковка стоила 33,10 грн, в Megamarket — 31,00 грн, а в Metro — 33,70 грн (этот ценник зафиксирован 25 августа).

Наибольший рост показала курятина. Голень «Наша Ряба» (1 кг) за месяц подорожала со 117,00 до 142,00 грн — сразу плюс 25 грн. При этом еще 23–24 августа килограмм держался на уровне 102,25 грн, а к 27 августа взлетел до 142 грн. В сети Metro в тот день голень продавали именно по 142,00 грн за килограмм.

Что с ценами дальше

Данные Минфина фиксируют только текущие цены, поэтому динамику стоит отслеживать еженедельно. Разница между сетями существенная: те же яблоки в Novus стоили 39,99 грн, а в Megamarket — 54,50 грн, то есть почти на треть дороже. Поэтому перед покупкой выгодно сравнивать ценники в разных супермаркетах Днепропетровской области.

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