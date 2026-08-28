Как очистить кастрюлю от нагара без дорогой бытовой химии: простой способ из доступных средств показали на YouTube-канале «Точка Зору 360°».

Как отмыть духовку от нагара без химии — похожий принцип помогает и с посудой. Простой способ, как очистить кастрюлю от нагара без дорогой бытовой химии, рассказывают на канале «Точка Зору 360°».

Что понадобится для очистки

Для метода нужны только доступные средства, которые есть почти на каждой кухне: хозяйственное мыло, пищевая сода, горчичный порошок, поваренная соль и кислородный отбеливатель. Для внешней и внутренней поверхностей используют разные смеси.

Как очистить кастрюлю пошагово

Сначала кастрюлю ставят в большую емкость и заливают водой так, чтобы она покрывала посуду почти до краев. Для внешней части в воду добавляют примерно две столовые ложки натертого хозяйственного мыла, столовую ложку горчичного порошка и столовую ложку соды. В этой же смеси оставляют и крышку.

Для внутренней поверхности кастрюли используют столовую ложку поваренной соли и столовую ложку кислородного отбеливателя. После этого посуду нагревают на небольшом огне: в видео кастрюлю кипятили около 10 минут, периодически помешивая раствор.

После нагрева загрязнения заметно размягчаются. Остатки нагара аккуратно снимают губкой или щеткой, а затем тщательно промывают посуду большим количеством воды. Крышку автор советует дополнительно прокипятить в растворе еще примерно 10–15 минут.

По словам автора видео, после такой процедуры значительная часть жира и нагара отслаивается кусками, а внутренняя поверхность кастрюли становится заметно чище.

Что важно учесть

С домашними рецептами стоит быть осторожными: не все эмалированные изделия одинаково хорошо переносят длительное кипячение и абразивную чистку. Не следует использовать нож или металлическую щетку, если они могут повредить эмаль. После любой смеси посуду нужно очень тщательно вымыть, прежде чем готовить в ней еду.

Метод подходит для сильно загрязненной эмалированной посуды, однако перед применением стоит учесть состояние самой эмали и рекомендации производителя.





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