Оренда квартири у Львові у 2026 році лишається однією з найдорожчих в Україні — медіанна ціна житла наприкінці серпня сягнула 24,7 тисячі гривень на місяць, а за рік вартість зросла на третину.

Подорожчання продуктів у Львівській області вже змусило мешканців переглядати сімейні бюджети, а тепер відчутно дорожчає й оренда квартир. За даними ЛУН на кінець серпня 2026 року, медіанна оренда квартири у Львові становить 24,7 тисячі гривень на місяць, і за рік ця цифра зросла на 32%. Для порівняння: в Ужгороді медіана сягає 26,9 тисячі гривень, в Івано-Франківську — 22,4 тисячі.

Найшвидше дорожчають найпопулярніші варіанти. Медіанна оренда однокімнатної квартири у Львові наприкінці серпня сягнула 24 700 гривень — за рік це +31,56%, а за останні пів року майже +32%. Ще в серпні 2025 року медіана була близько 18,7 тисячі гривень. Двокімнатні квартири коштують у середньому 31 400 гривень (+37% за рік), а трикімнатні — 35 900 гривень (+23%).

Де у Львові найдорожче

Різниця між районами залишається суттєвою. Для однокімнатної квартири найвищі медіанні ціни зафіксовані у Франківському та Шевченківському районах — по 26,9 тисячі гривень. Далі йдуть Залізничний і Сихівський — по 24,7 тисячі. У Галицькому районі медіанна оренда становить 23,6 тисячі, а найдоступнішим є Личаківський — 22,4 тисячі гривень.

У сегменті двокімнатних квартир розрив ще помітніший. У Шевченківському районі медіанна ціна сягає 35,9 тисячі гривень, у Франківському — 31,4 тисячі, у Личаківському та Сихівському — по 29,1 тисячі. Найнижча медіана — у Залізничному, 26,9 тисячі. Тобто вибір району може заощадити орендарю кілька тисяч гривень щомісяця, а за рік різниця між найдорожчою та дешевшою локаціями перевищує 100 тисяч гривень.

Скільки від зарплати «з'їдає» оренда

Головна проблема Львова — співвідношення ціни житла та доходу. За даними ЛУН і Work.ua, для продавця-консультанта оренда забирає близько 90% медіанного доходу, для баристи — 91%, для касира — 88%, комірника — 80%, кухаря — 73%. Для водія та менеджера з продажу цей показник становить близько 58%. Для значної частини працівників самостійна оренда окремої квартири фактично стає фінансово важкою без співмешканців або додаткового доходу.

Чи подешевшає оренда

Поки дані радше говорять про збереження високого цінового рівня, а не про здешевлення. ЛУН фіксує скорочення часу, протягом якого квартири лишаються в оголошеннях, на 40% за пів року — доступні пропозиції знаходять орендарів швидше. Найближча перспектива така: дешевих квартир не стає більше, попит лишається високим, а хороше житло й далі розбирають швидко.

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