Аренда квартиры во Львове в 2026 году остается одной из самых дорогих в Украине — медианная цена жилья в конце августа достигла 24,7 тысячи гривен в месяц, а за год стоимость выросла на треть.

Подорожание продуктов во Львовской области уже заставило жителей пересматривать бюджеты, а теперь ощутимо дорожает и аренда квартир. По данным ЛУН на конец августа 2026 года, медианная аренда квартиры во Львове составляет 24,7 тысячи гривен в месяц, и за год эта цифра выросла на 32%. Для сравнения: в Ужгороде медиана достигает 26,9 тысячи гривен, в Ивано-Франковске — 22,4 тысячи.

Быстрее всего дорожают самые популярные варианты. Медианная аренда однокомнатной квартиры во Львове в конце августа достигла 24 700 гривен — за год это +31,56%, а за последние полгода почти +32%. Еще в августе 2025 года медиана была около 18,7 тысячи гривен. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 31 400 гривен (+37% за год), а трехкомнатные — 35 900 гривен (+23%).

Где во Львове дороже всего

Разница между районами остается существенной. Для однокомнатной квартиры самые высокие медианные цены зафиксированы во Франковском и Шевченковском районах — по 26,9 тысячи гривен. Далее идут Железнодорожный и Сыховский — по 24,7 тысячи. В Галицком районе медианная аренда составляет 23,6 тысячи, а самым доступным является Лычаковский — 22,4 тысячи гривен.

В сегменте двухкомнатных квартир разрыв еще заметнее. В Шевченковском районе медианная цена достигает 35,9 тысячи гривен, во Франковском — 31,4 тысячи, в Лычаковском и Сыховском — по 29,1 тысячи. Самая низкая медиана — в Железнодорожном, 26,9 тысячи. То есть выбор района может сэкономить арендатору несколько тысяч гривен ежемесячно, а за год разница между самой дорогой и самой дешевой локациями превышает 100 тысяч гривен.

Сколько от зарплаты «съедает» аренда

Главная проблема Львова — соотношение цены жилья и дохода. По данным ЛУН и Work.ua, для продавца-консультанта аренда забирает около 90% медианного дохода, для баристы — 91%, для кассира — 88%, кладовщика — 80%, повара — 73%. Для водителя и менеджера по продажам этот показатель составляет около 58%. Для значительной части работников самостоятельная аренда отдельной квартиры фактически становится финансово тяжелой без соседей или дополнительного дохода.

Подешевеет ли аренда

Пока данные скорее говорят о сохранении высокого ценового уровня, а не об удешевлении. ЛУН фиксирует сокращение времени, в течение которого квартиры остаются в объявлениях, на 40% за полгода — доступные предложения находят арендаторов быстрее. Ближайшая перспектива такова: дешевых квартир не становится больше, спрос остается высоким, а хорошее жилье по-прежнему разбирают быстро.

Ранее Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: какие варианты предлагают.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: какие варианты предложено.