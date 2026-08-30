В Херсонской области переселенцам уже выдали 16 тысяч «Карт херсонца». Карта упрощает доступ к гуманитарной помощи и даёт скидки в аптеках и магазинах.

Об инициативе «Карта херсонца» для внутренне перемещённых лиц в эфире медиаплатформы «Вгору» рассказала директор департамента социального развития Херсонской областной государственной администрации Елена Михеева. Программу создала областная военная администрация, чтобы поддержать людей, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома.

По состоянию на 27 августа 2026 года переселенцам выдали уже 16 тысяч таких карт. Карта выполняет роль инструмента идентификации и существенно упрощает доступ к гуманитарной помощи.

Получить «Карту херсонца» можно в центрах поддержки «Вільні разом», которые работают в разных городах Украины. Сейчас таких хабов уже 14 — среди них Киев, Днепр, Одесса, Кривой Рог, Кропивницкий, а в конце июля открылся новый центр в Ужгороде.

Помимо доступа к гуманитарной помощи, карта даёт возможность пользоваться скидками в аптеках и магазинах, а также получать другие услуги от местного бизнеса, который переехал с Херсонщины в другие регионы.

Сколько переселенцев зарегистрировано на Херсонщине

На деоккупированной территории Херсонской области по состоянию на май 2026 года зарегистрировано 48 567 человек со статусом внутренне перемещённого лица. Всего на правобережье Херсонщины по состоянию на май 2026 года выплатами помощи на проживание обеспечены 15 545 переселенцев.

Вместе с тем в течение января — мая 2026 года выплаты помощи прекратили 689 людям со статусом ВПЛ.

Как получить карту

Чтобы получить «Карту херсонца», переселенцам достаточно обратиться в один из центров поддержки «Вільні разом». Актуальная контактная информация всех 14 хабов опубликована на официальных ресурсах Херсонской областной военной администрации.