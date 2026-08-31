Ще дев'ять ветеранів-ВПО Сумської громади отримають змогу скористатися державною грошовою виплатою для вирішення житлового питання. Позитивні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради.

Грошова допомога у Сумській області для ветеранів-ВПО отримала нове підтвердження: ще дев'ять ветеранів-переселенців Сумської громади зможуть скористатися державною виплатою для вирішення житлового питання. Відповідні позитивні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Сумської міської ради.

Йдеться про державну грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення. Її виплачують ветеранам війни та членам сімей загиблих захисників, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і стоять на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Під час чергового засідання виконавчий комітет розглянув заяви дев'яти ветеранів-ВПО та ухвалив позитивні рішення. Тепер кожен із них може отримати кошти з державного бюджету й спрямувати їх на придбання власного житла замість того, що залишилося на тимчасово окупованих або зруйнованих територіях.

Грошову компенсацію перераховують безпосередньо продавцю житла після укладення договору купівлі-продажу. Обов'язкова умова — житло має бути розташоване на території України та відповідати встановленим нормам площі.

Хто може отримати виплату

Право на компенсацію мають ветерани війни, а також члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які одночасно є внутрішньо переміщеними особами. Ключова вимога — перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Як оформити житлову виплату

Щоб стати в чергу на отримання компенсації, ветерану-ВПО слід звернутися до уповноваженого органу за місцем перебування на обліку. У Сумах це департамент соціального захисту населення Сумської міської ради або Центр надання адміністративних послуг.

заява на отримання грошової компенсації;

паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

документ, що підтверджує статус ветерана війни або члена сім'ї загиблого захисника;

документи про перебування на квартирному обліку.

Після перевірки документів заяву розглядає спеціальна комісія, а остаточне рішення ухвалює виконавчий комітет міської ради — саме так сталося з дев'ятьма ветеранами-ВПО під час останнього засідання.

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