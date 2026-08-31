Ещё девять ветеранов-ВПЛ Сумской громады смогут воспользоваться государственной денежной выплатой для решения жилищного вопроса. Положительные решения приняли во время заседания исполнительного комитета городского совета.

Денежная помощь в Сумской области для ветеранов-ВПЛ получила новое подтверждение: ещё девять ветеранов-переселенцев Сумской громады смогут воспользоваться государственной выплатой для решения жилищного вопроса. Соответствующие положительные решения приняли во время заседания исполнительного комитета Сумского городского совета.

Речь идёт о государственной денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения. Её выплачивают ветеранам войны и членам семей погибших защитников, имеющим статус внутренне перемещённых лиц и стоящим на квартирном учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Во время очередного заседания исполнительный комитет рассмотрел заявления девяти ветеранов-ВПЛ и принял положительные решения. Теперь каждый из них может получить средства из государственного бюджета и направить их на приобретение собственного жилья вместо того, что осталось на временно оккупированных или разрушенных территориях.

Денежную компенсацию перечисляют непосредственно продавцу жилья после заключения договора купли-продажи. Обязательное условие — жильё должно быть расположено на территории Украины и соответствовать установленным нормам площади.

Кто может получить выплату

Право на компенсацию имеют ветераны войны, а также члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, которые одновременно являются внутренне перемещёнными лицами. Ключевое требование — пребывание на учёте граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как оформить жилищную выплату

Чтобы встать в очередь на получение компенсации, ветерану-ВПЛ следует обратиться в уполномоченный орган по месту нахождения на учёте. В Сумах это департамент социальной защиты населения Сумского городского совета или Центр предоставления административных услуг.

заявление на получение денежной компенсации;

паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика;

справка внутренне перемещённого лица;

документ, подтверждающий статус ветерана войны или члена семьи погибшего защитника;

документы о пребывании на квартирном учёте.

После проверки документов заявление рассматривает специальная комиссия, а окончательное решение принимает исполнительный комитет городского совета — именно так произошло с девятью ветеранами-ВПЛ во время последнего заседания.

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