Аномальная жара и засуха превратили часть рек Львовщины в стоячие лужи: на отдельных участках течение полностью остановилось, а в области объявлен наивысший, коричневый уровень гидрологической опасности. ЛГКП «Львовводоканал» не исключает перехода на график почасовой подачи воды, если потребление превысит допустимые нормы.

Денежная помощь в Львовской области — не единственный вызов, с которым сейчас сталкивается регион. В то же время на Львовщине разворачивается настоящий водный кризис: из-за аномальной жары и отсутствия затяжных дождей реки бассейнов Днестра и Западного Буга превращаются в стоячие болота, а коммунальщики готовятся к вероятному графику подачи воды.

Как сообщает «Твоє місто» со ссылкой на Украинский гидрометцентр и Львовский региональный центр по гидрометеорологии, ситуация на водоемах области достигла критической отметки. Уровень воды в большинстве рек упал до самых низких показателей за весь период наблюдений, а в регионе объявили наивысший, коричневый уровень опасности.

Где ситуация сложнее всего: география засухи

Маловодье охватило бассейны Днестра, Западного Буга, а также суббассейны Сяна и Тисы. На многих участках гидрологи зафиксировали «отсутствие стока» — это означает, что река фактически превратилась в ряд стоячих луж, которые быстро зарастают водорослями и высыхают.

Критические отметки зарегистрировали, в частности, на Днестре возле Роздола и на его притоках — Тисменице в районе Дрогобыча, Стрые возле Маткова и Ораве возле Святослава. В бассейне Западного Буга уровень воды критически снизился на притоках Рате возле Волицы и Свине возле Жовквы — там течение полностью остановилось. В Закарпатье ниже критических критериев маловодья опустились реки Рика, Боржава, Латорица и Уж.

Символом гидрологического бедствия стало село Верещица на Яворовщине. Местное озеро, которое годами служило зоной отдыха, полностью высохло, оставив после себя лишь потрескавшееся глиняное дно.

Будет ли вода в кранах львовян

По данным ЛГКП «Львовводоканал», в жаркие дни среднесуточный объем использования воды во Львове вырос на 15%. В то же время в частном секторе и на дачных массивах вокруг города, где воду массово используют для полива огородов и газонов, нагрузка на сеть выросла в 2,5 раза.

Специалисты предприятия уже зафиксировали снижение уровня подземных вод на отдельных водозаборах, от которых питается город. В пиковые часы вечернего потребления во многих районах наблюдается существенное падение давления в сети.

Что произойдет, если потребление будет расти

«Львовводоканал» признает: предельная граница суточной нагрузки существует. Если потребление превысит допустимые нормы, предприятие будет вынуждено задействовать аварийный сценарий ограничения водоснабжения и перейти на графики почасовой подачи воды. Конкретные цифры и условия введения спецрежима пока не разглашают — это информация с ограниченным доступом для защиты объектов критической инфраструктуры.

Ученые объясняют засуху глобальным изменением климата: затяжные дожди, которые раньше насыщали почву влагой, уступили место кратковременным грозовым ливням. Во время таких ливней вода не успевает просочиться в глубокие водоносные горизонты — она стекает по поверхности или быстро испаряется. К этому добавляется вырубка лесов в Карпатах и на Расточье, осушение болот и сплошная застройка городов, лишающие ландшафт способности накапливать влагу.

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