Як відмити каструлю, яка згоріла, без агресивної хімії та дорогих засобів - достатньо двох інгредієнтів, які знайдуться на кожній кухні.

Як відмити каструлю, яка згоріла — питання, яке постає майже в кожної господині, коли на дні пригоріла їжа. Темні сліди від згорілих продуктів здаються незнищенними, тому багато хто одразу хапається за агресивну хімію або намагається відтерти нагар механічно. Господиня у своєму блозі «Господинька» радить значно простіше рішення — із двох звичайних кухонних інгредієнтів.

Для очищення знадобляться лише харчова сода та оцет. У поєднанні вони запускають хімічну реакцію, яка розм'якшує навіть застарілий пригорілий нагар. Потреби в дорогих спеціальних засобах немає.

Як очистити каструлю крок за кроком

Спочатку наповніть пригорілу каструлю гарячою водою так, щоб вона повністю покривала всі ділянки зі слідами. Додайте кілька столових ложок харчової соди та невелику кількість оцту. Зачекайте, поки суміш почне активно реагувати — з'являться характерні бульбашки.

Коли суміш почне пінитися, поставте каструлю на плиту та нагрійте. Тепло посилює дію компонентів і допомагає швидше розм'якшити забруднення. Після нетривалого кип'ятіння зніміть посуд з вогню та залиште приблизно на 15 хвилин.

Через 15 хвилин візьміть м'яку щітку або губку й обережно очистіть поверхню. Розм'якшений нагар має відходити значно легше. Якщо після першого разу залишилися темні сліди, процедуру можна повторити — другий підхід зазвичай допомагає впоратися із залишками.

Як правильно промити посуд

Після очищення каструлю потрібно ретельно промити, щоб на поверхні не залишилося соди та оцту. Обполіскуйте посуд кілька разів під теплою проточною водою. Для додаткової впевненості можна скористатися звичайним засобом для миття посуду.

Наприкінці витріть каструлю насухо чистим рушником або залиште висохнути природним способом. Такий спосіб повертає навіть сильно забрудненому посуду охайний вигляд без агресивної хімії та інтенсивного тертя, яке може пошкодити покриття.