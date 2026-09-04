Как отмыть сгоревшую кастрюлю без агрессивной химии и дорогих средств - достаточно двух ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.

Как отмыть кастрюлю, которая пригорела — вопрос, который встаёт почти перед каждой хозяйкой, когда на дне подгорела еда. Тёмные следы от пригоревших продуктов кажутся несмываемыми, поэтому многие сразу хватаются за агрессивную химию или пытаются оттереть нагар механически. Хозяйка в своём блоге «Господинька» советует гораздо более простое решение — из двух обычных кухонных ингредиентов.

Для очистки понадобятся только пищевая сода и уксус. В сочетании они запускают химическую реакцию, которая размягчает даже застарелый пригоревший нагар. В дорогих специальных средствах нет необходимости.

Как очистить кастрюлю шаг за шагом

Сначала наполните пригоревшую кастрюлю горячей водой так, чтобы она полностью покрывала все участки со следами. Добавьте несколько столовых ложек пищевой соды и небольшое количество уксуса. Подождите, пока смесь начнёт активно реагировать — появятся характерные пузырьки.

Когда смесь начнёт пениться, поставьте кастрюлю на плиту и нагрейте. Тепло усиливает действие компонентов и помогает быстрее размягчить загрязнения. После непродолжительного кипячения снимите посуду с огня и оставьте примерно на 15 минут.

Через 15 минут возьмите мягкую щётку или губку и осторожно очистите поверхность. Размягчённый нагар должен отходить значительно легче. Если после первого раза остались тёмные следы, процедуру можно повторить — второй подход обычно помогает справиться с остатками.

Как правильно промыть посуду

После очистки кастрюлю нужно тщательно промыть, чтобы на поверхности не осталось соды и уксуса. Ополаскивайте посуду несколько раз под тёплой проточной водой. Для дополнительной уверенности можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды.

В конце вытрите кастрюлю насухо чистым полотенцем или оставьте высохнуть естественным образом. Такой способ возвращает даже сильно загрязнённой посуде опрятный вид без агрессивной химии и интенсивного трения, которое может повредить покрытие.