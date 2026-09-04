У Прилуках прокуратура через суд зупинила введення в експлуатацію будинку, де 15 двокімнатних квартир мали безкоштовно отримати військові та їхні родини. Наступне засідання — 9 вересня 2026 року.

Тарифи у мистецьких школах Чернігова цього тижня зросли, а у Прилуках Чернігівської області розгорівся інший конфлікт. Прилуцька окружна прокуратура через суд заблокувала введення в експлуатацію житлового будинку, де 15 квартир мали безкоштовно отримати військові та їхні родини.

За даними інформаційного порталу Чернігівщини, йдеться про багатостраждальну недобудову по вулиці Індустріальній, 7 (друга черга на 30 квартир), яка стояла пусткою і руйнувалася ще з кінця минулого століття. Державна програма забезпечення житлом військових, започаткована у 1999 році, фактично припинила фінансування. Щоб об'єкт остаточно не перетворився на руїни, міська рада залучила приватного інвестора — ТОВ «Деснаспецавтосервіс».

За документами, 25 листопада 2004 року Прилуцька міська рада прийняла в комунальну власність незавершений будівництвом 70-квартирний будинок по вулиці Індустріальній, 7. У квітні 2005 року виконком дозволив управлінню капітального будівництва виконувати проєктні та будівельні роботи, але через відсутність коштів справа не зрушила з місця.

Інвестор знайшовся лише через десять років. 10 вересня 2015 року міська рада передала ТОВ «Деснаспецавтосервіс» функції замовника будівництва, а 21 вересня сторони уклали договір пайової участі. Умови були вигідними для міста: забудовник за власні багатомільйонні кошти добудовує споруду, а житловий фонд ділить навпіл — 15 квартир забирає собі, а 15 передає громаді Прилук безкоштовно.

18 лютого 2026 року Прилуцька міська рада ухвалила рішення №15, яким затвердила акт приймання-передачі 15 конкретних двокімнатних квартир у комунальну власність. Міський голова Ольга Попенко підписала документи. Кожна квартира отримала державний ідентифікатор і технічний паспорт — місто повністю підготувалося до розподілу житла та видачі ордерів військовим, які роками стоять у черзі.

Чому прокуратура подала позов

Коли люди та армія опинилися за крок до отримання житла, заступник окружного прокурора Андрій Бондар підписав позов до Господарського суду Чернігівської області (справа №927/167/26). Прокуратура вимагає визнати будівництво «самочинним» і забрати 100% майна в комунальну власність. Куратором процесу від обласної прокуратури називають Андрія Котяша.

У коментарі Чернігівської обласної прокуратури йдеться, що введення в експлуатацію унеможливлювалося відсутністю у забудовника дозвільних документів, зокрема права на використання земельної ділянки, і що позов подано «виключно з метою захисту інтересів Прилуцької міської ради».

Натомість у міській раді наголошують, що цей крок суперечить рішенню Конституційного Суду України від 3 грудня 2025 року у справі №3-28/2024(59/24), яким визнано неконституційними норми, що дозволяли прокуратурі втручатися у справи громад через нібито «бездіяльність» місцевої влади. Міська рада не бездіяла — вона активно працювала, щоб отримати квартири для ЗСУ у позасудовому порядку, про що прокуратуру офіційно повідомили ще до подання позову.

Окреме питання — судовий збір. Прокуратура оцінила 30-квартирний будинок площею 2313 квадратних метрів у 27,8 мільйона гривень, тоді як за експертною оцінкою ПП «ЕКСПЕРТ» реальна вартість об'єкта перевищує 85 мільйонів гривень. Через це, за підрахунками авторів розслідування, держава недополучила майже 690 тисяч гривень судового збору, хоча на сам позов із держбюджету знайшли майже 350 тисяч гривень.

Якщо суд задовольнить вимоги прокуратури, договір пайової участі анулюють. Тоді настане реституція: місто втратить 15 квартир для військових і буде змушене виплатити забудовнику понад 40 мільйонів гривень збитків за виконані роботи — грошей на це в міському бюджеті немає.

Що робити військовим, які чекають на житло

Наступне судове засідання у справі призначене на 9 вересня 2026 року. Доки триває розгляд, видача ордерів на 15 квартир фактично заморожена. У міській раді наголошують, що місто повністю підготувалося до розподілу житла ще у лютому.

Куди звертатися та які документи тримати напоготові

Військовим і родинам, які стоять у черзі на житло у Прилуках, варто звертатися до відділу квартирного обліку Прилуцької міської ради, щоб уточнити свій номер у черзі та актуальний статус справи. Для цього знадобляться посвідчення учасника бойових дій або документ, що підтверджує право на отримання житла, довідка про склад сім'ї та паспорт. Рішення про видачу ордерів ухвалюватиметься після завершення судового розгляду, тож оновлювати дані про склад родини слід заздалегідь.

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