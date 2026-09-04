В Прилуках прокуратура через суд остановила ввод в эксплуатацию дома, где 15 двухкомнатных квартир должны были бесплатно получить военные и их семьи. Следующее заседание — 9 сентября 2026 года.

Тарифы в школах искусств Чернигова на этой неделе выросли, а в Прилуках Черниговской области разгорелся другой конфликт. Прилукская окружная прокуратура через суд заблокировала ввод в эксплуатацию жилого дома, где 15 квартир должны были бесплатно получить военные и их семьи.

По данным информационного портала Черниговщины, речь идет о многострадальном недострое по улице Индустриальной, 7 (вторая очередь на 30 квартир), который стоял пустым и разрушался еще с конца прошлого века. Государственная программа обеспечения жильем военных, начатая в 1999 году, фактически прекратила финансирование. Чтобы объект окончательно не превратился в руины, городской совет привлек частного инвестора — ООО «Деснаспецавтосервис».

Согласно документам, 25 ноября 2004 года Прилукский городской совет принял в коммунальную собственность недостроенный 70-квартирный дом по улице Индустриальной, 7. В апреле 2005 года исполком разрешил управлению капитального строительства выполнять проектные и строительные работы, но из-за отсутствия средств дело не сдвинулось с места.

Инвестор нашелся лишь через десять лет. 10 сентября 2015 года городской совет передал ООО «Деснаспецавтосервис» функции заказчика строительства, а 21 сентября стороны заключили договор паевого участия. Условия были выгодными для города: застройщик на собственные многомиллионные средства достраивает здание, а жилой фонд делит пополам — 15 квартир забирает себе, а 15 передает общине Прилук бесплатно.

18 февраля 2026 года Прилукский городской совет принял решение №15, которым утвердил акт приема-передачи 15 конкретных двухкомнатных квартир в коммунальную собственность. Городской голова Ольга Попенко подписала документы. Каждая квартира получила государственный идентификатор и технический паспорт — город полностью подготовился к распределению жилья и выдаче ордеров военным, которые годами стоят в очереди.

Почему прокуратура подала иск

Когда люди и армия оказались в шаге от получения жилья, заместитель окружного прокурора Андрей Бондарь подписал иск в Хозяйственный суд Черниговской области (дело №927/167/26). Прокуратура требует признать строительство «самовольным» и забрать 100% имущества в коммунальную собственность. Куратором процесса от областной прокуратуры называют Андрея Котяша.

В комментарии Черниговской областной прокуратуры говорится, что ввод в эксплуатацию был невозможен из-за отсутствия у застройщика разрешительных документов, в частности права на использование земельного участка, и что иск подан «исключительно с целью защиты интересов Прилукского городского совета».

В то же время в городском совете подчеркивают, что этот шаг противоречит решению Конституционного Суда Украины от 3 декабря 2025 года по делу №3-28/2024(59/24), которым признаны неконституционными нормы, позволявшие прокуратуре вмешиваться в дела общин из-за якобы «бездействия» местной власти. Городской совет не бездействовал — он активно работал, чтобы получить квартиры для ВСУ во внесудебном порядке, о чем прокуратуру официально уведомили еще до подачи иска.

Отдельный вопрос — судебный сбор. Прокуратура оценила 30-квартирный дом площадью 2313 квадратных метров в 27,8 миллиона гривен, тогда как по экспертной оценке ЧП «ЭКСПЕРТ» реальная стоимость объекта превышает 85 миллионов гривен. Из-за этого, по подсчетам авторов расследования, государство недополучило почти 690 тысяч гривен судебного сбора, хотя на сам иск из госбюджета нашли почти 350 тысяч гривен.

Если суд удовлетворит требования прокуратуры, договор паевого участия аннулируют. Тогда наступит реституция: город потеряет 15 квартир для военных и будет вынужден выплатить застройщику более 40 миллионов гривен убытков за выполненные работы — денег на это в городском бюджете нет.

Что делать военным, которые ждут жилье

Следующее судебное заседание по делу назначено на 9 сентября 2026 года. Пока идет рассмотрение, выдача ордеров на 15 квартир фактически заморожена. В городском совете подчеркивают, что город полностью подготовился к распределению жилья еще в феврале.

Куда обращаться и какие документы держать наготове

Военным и семьям, которые стоят в очереди на жилье в Прилуках, стоит обращаться в отдел квартирного учета Прилукского городского совета, чтобы уточнить свой номер в очереди и актуальный статус дела. Для этого понадобятся удостоверение участника боевых действий или документ, подтверждающий право на получение жилья, справка о составе семьи и паспорт. Решение о выдаче ордеров будет приниматься после завершения судебного разбирательства, поэтому обновлять данные о составе семьи следует заранее.

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