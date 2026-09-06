Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 7 по 13 вересня передбачають планові роботи на електромережах у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та низці населених пунктів області.



Про графіки відключення світла в Дніпропетровській області повідомила у себе в телеграм каналі ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".



Електроенергію за окремими адресами відключатимуть переважно в денний час.

У Дніпрі обмеження заплановані на кілька днів. 7 та 8 вересня з 08:00 до 18:00 без електропостачання може залишатися проспект Богдана Хмельницького. 8 вересня з 08:00 до 18:00 роботи торкнуться вулиці Веселки, провулків Смарагдового та Фіалкового. Окремо з 10:00 до 14:00 електроенергію можуть відключити на вулиці Академіка Янгеля.

9 вересня з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуться на низці вулиць Дніпра, зокрема Зоологічній, Зустрічній, Каховській, Квітневій, Марганцевській, Мирній, Серпневій, Сурській, Чорноморській та Шпакова. Також до переліку увійшли Веселки, Дорога, Яхонтова та провулки Блакитний і Фіалковий.

10 вересня з 08:00 до 18:00 відключення заплановані на вулицях Інженерній, Квартальній, Мирослава Скорика, Веселки, Дивізіонній, Дорозі, Солом'янській, Татарській та Яхонтовій. Також роботи проводитимуться у провулках Бурштиновому та Фіалковому.

У Дніпровському районі 8 вересня з 09:00 до 18:00 електропостачання обмежать у селі Обухівка — на території садових товариств, а також на Центральній. У селі Орільське роботи заплановані на Заводській.

У Самарівському районі 9 вересня з 08:00 до 18:00 електроенергії не буде за окремими адресами в селі Черкаське — на Лісній, Медичній, Миру та Польовій.

У Павлограді відключення заплановані на 7 та 8 вересня. 7 вересня з 08:00 до 18:00 роботи торкнуться вулиць Віталія Шкуренка та Сергія Корольова, а 8 вересня — Віталія Шкуренка та Поштової.

У Жовтих Водах 7 вересня з 07:30 до 18:00 електропостачання обмежать на бульварі Свободи, вулицях Пожежній, Рудній, Шахтарської Слави, Музейній та у провулках Капітальному й Рудничному. Цього ж дня з 08:00 до 18:00 роботи заплановані в Мар'ївці та Софіївці.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 7 по 13 вересня також охоплюють Вільногірськ і райони області. У Вільногірську 9 вересня з 08:00 до 17:30 без електроенергії може залишитися провулок Соборний, а в селі Посуньки — вулиці Степова та Центральна.

У Кам’янському районі 7 та 8 вересня з 09:00 до 17:30 планові роботи проводитимуться у селі Дніпровське. До переліку увійшли, зокрема, Набережна, Стрілецька, Садова, Спортивна, Центральна, Чумацька, Шевченка та прилеглі провулки.

У Криворізькому районі 7 вересня відключення заплановані в Широкому, Лозуватці та інших населених пунктах. 8 вересня роботи проведуть у Новому Кременчуку, а 9 вересня — у Широкій Дачі, Широкому та Надеждівці.

Зазначені обмеження пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах. Час відновлення електропостачання може залежати від перебігу робіт, тому мешканцям варто враховувати можливі зміни у графіку.





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