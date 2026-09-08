Графики отключения света в Днепропетровской области 9 и 10 сентября опубликовали энергетики — из-за плановых работ света не будет на десятках улиц в нескольких громадах региона.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 9 и 10 сентября энергетики опубликовали заранее, чтобы потребители успели подготовиться. В эти два дня в нескольких городах и районах региона будут проходить плановые работы на электросетях. Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК» в своём телеграм-канале.

Днепр: какие улицы обесточат 9 сентября

В Днепре 9 сентября с 08:00 до 18:00 без света останутся потребители на десятках улиц. Среди них — Зоологическая, Зустрічна, Каховская, Квітнева, Марганцевская, Мирная, Серпнева, Сурская, Чаплина Балка, Чорноморська и Шпакова, а также переулки Блакитний и Фиалковый.

10 сентября в том же промежутке (08:00–18:00) работы продолжатся на улицах Инженерной, Квартальной, Мирослава Скорика, Веселки, Дивизионной, Дороге, Соломенской, Татарской, Яхонтовой и в переулках Бурштиновом и Фиалковом.

Самаровский район и другие громады

9 сентября с 08:00 до 18:00 отключения запланированы и в Самаровском районе. В селе Черкасское без света останутся улицы Лесная, Медицинская, Мира и Полевая.

В Жёлтых Водах в тот же день с 07:30 до 18:00 отключат часть улиц — В. Белинского, Героев УПА, Гоголя, Ивана Выговского и переулок Марьяновский. В Вольногорске работы с 08:00 до 17:30 пройдут на переулке Соборном, а в селе Посуньки — на улицах Степовой и Центральной.

В Криворожском районе 9 сентября отключения коснутся села Широкая Дача (улица Вишневая) и села Широкое (микрорайон Восточный) — с 07:30 до 18:00, а также села Надеждовка с 08:00 до 18:00, где обесточат улицы Отважную и Озёрную.

Что советуют потребителям

Энергетики призывают заранее зарядить телефоны и павербанки и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Точный график по конкретному адресу можно уточнить в официальном телеграм-канале ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК».

Ранее Politeka сообщала, проверьте свой адрес: энергетики предупредили об отключении света в Днепропетровской области 2 и 3 сентября.