Графіки відключення світла в Черкасах з 8 по 10 вересня передбачають планові знеструмлення за окремими адресами в різних районах міста.

Графіки відключення світла у Черкаській області на цей тиждень доповнили плановими знеструмленнями на 8, 9 та 10 вересня — енергетики працюватимуть одразу в кількох районах Черкас.

Як повідомляє сайт «Черкасиобленерго», світла не буде за окремими адресами через планові ремонтні роботи. Орієнтовний час проведення робіт — з 09:00 до 16:00 або до 17:00.

Коли та на яких вулицях вимикатимуть світло

У вівторок, 8 вересня, знеструмлення торкнуться одразу восьми локацій: бульвар Тараса Шевченка, вул. Університетська, вул. В. Стуса, вул. Героїв Дніпра, пров. М. Слабошпицького, вул. Б. Вишневецького, вул. Гоголя та вул. Святотроїцька. Тут роботи триватимуть з 09:00 до 16:00 або до 17:00.

У середу, 9 вересня, без електропостачання залишиться вул. В. Великого. Для цієї адреси енергетики заклали робочий проміжок з 09:00 до 17:00.

У четвер, 10 вересня, світла не буде на вул. Пахарів та вул. Грибна. Орієнтовний час відключення — з 09:00 до 16:00.

В енергокомпанії наголошують: зазначені години є плановими, а фактичний час знеструмлення та відновлення електропостачання може змінюватися залежно від перебігу робіт.

Як дізнатися актуальний графік

Перевірити, чи потрапляє конкретна адреса під відключення, можна на сайті АТ «Черкасиобленерго» в розділі «Графіки відключень» — за особовим рахунком або адресою. Цілодобовий кол-центр компанії: 0 800 501 328.

Графіки відключення світла в Черкасах з 8 по 10 вересня стосуються лише планових робіт — про аварійні знеструмлення компанія інформує окремо, актуалізуючи дані щогодини.

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