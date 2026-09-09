Государство полностью компенсирует один год контрактного обучения детей ветеранов в 2026/2027 учебном году. На программу правительство направило более 320 млн грн.

Бесплатное жилье для ВПО в Черкасской области — далеко не единственная программа поддержки, действующая в регионе. В 2026/2027 учебном году государство полностью компенсирует контрактное обучение детей ветеранов, сообщает Черкасская ОВА.

На программу Кабинет Министров направил более 320 млн грн. Деньги покрывают полную стоимость одного года обучения в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования. Средства перечисляют непосредственно учебному заведению, а не студенту на руки.

Кто может получить компенсацию

Оформить помощь смогут дети погибших военнослужащих, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Отдельно компенсация предусмотрена для детей ветеранов, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену.

Программа распространяется также на детей лиц, получивших инвалидность во время Революции Достоинства, и детей признанных пострадавшими участников этих событий. То есть речь идет не только о семьях защитников и защитниц, но и о семьях пострадавших от событий Майдана.

Как оформить компенсацию

Студенту нужно подать в свое учебное заведение документы, подтверждающие соответствующий статус. Заведение вносит информацию в государственную образовательную базу, после чего в приложении «Дія» появится специальный сертификат. Его нужно подтвердить в течение 20 дней.

После подтверждения сертификата Министерство по делам ветеранов перечисляет средства непосредственно учебному заведению. Если студент уже самостоятельно оплатил обучение или его часть, деньги должны вернуть.

Для детей погибших защитников и защитниц предусмотрели возможность повторно сформировать сертификат, если вовремя подтвердить его не удалось из-за технического сбоя.

Ранее Politeka сообщала, сезон охоты в Черкасской области начался с рейдов.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах с 8 по 10 сентября.